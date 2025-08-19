De ce se taie smântâna în ciorbă

Poate ți s-a întâmplat să prepari o ciorbă delicioasă și când ai pus smântână în ciorbă, în loc să rămână frumoasă și cremoasă, s-a „tăiat” , iar zeama a devenit tulbure. Fenomenul acesta nu are legătură cu ghinionul, ci cu felul în care reacționează smântâna atunci când e combinată cu un lichid fierbinte și acru.

Smântâna este un amestec fin de grăsime și apă, în care se află proteine din lapte, mai ales cazeine. Pentru smântâna fermentată (cea clasică, acrișoară) bacteriile lactice transformă o parte din zahărul laptelui în acid lactic, ceea ce îi dă gustul puțin acrișor și un pH scăzut.

În momentul în care smântâna ajunge într-un lichid foarte fierbinte, mai ales dacă acesta e și acru (cum sunt ciorbele cu borș, oțet sau zeamă de lămâie), proteinele din ea își schimbă structura și se adună între ele.

Această coagulare face ca smântâna să „se taie”, adică apar cocoloașe și se separă o parte lichidă, limpede, de partea grasă și proteică. Problema se accentuează dacă adaugi smântâna direct într-o oală care clocotește sau dacă folosești smântână cu puțină grăsime

Din punct de vedere al siguranței alimentare, smântâna ”tăiată” nu este periculoasă și ciorba poate fi în continuare consumată. E mai mult o problemă de textură și aspect, care pot fi neplăcute.

Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile
Recomandări
Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile

Cum să pui smântâna în ciorbă ca să nu se taie

Ciorba cu smântână poate ieși delicioasă cu puțină atenție și câteva trucuri. Secretul este să tratezi smântâna cu grijă și să o obișnuiești treptat cu temperatura din ciorbă.

Alege smântâna potrivită

Caută smântână cu 20–30% grăsime. Cu cât are mai multă grăsime, cu atât e mai stabilă la temperatură.

Evită variantele ”light” sau foarte apoase, pentru că se taie mai ușor.

Dacă vrei siguranță maximă, folosește o smântână pentru gătit, are textură mai groasă și nu se taie aproape deloc la încălzire.

Stinge focul sau micșorează-l la minim

Nu adăuga smântâna când ciorba clocotește. Cel mai bine e să iei oala de pe foc sau să aștepți până când lichidul e foarte fierbinte, dar nu mai clocotește.

Crește temperatura smântânii

Aceasta e cheia. Pune smântâna într-un bol separat, ia cu polonicul câteva linguri din ciorba fierbinte și toarnă peste smântână, puțin câte puțin, amestecând continuu. Astfel, smântâna se încălzește treptat și se obișnuiește cu temperatura mare fără șoc termic.

Toarnă amestecul înapoi în oală

După ce smântâna e caldă și fluidă, o poți turna înapoi în ciorbă, amestecând ușor.

România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat
Recomandări
România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat

Nu o mai fierbe

După ce ai pus smântâna, ciorba nu trebuie să mai dea în clocot. Dacă trebuie încălzită din nou, fă-o pe foc mic și doar până e bine caldă, nu până fierbe.

Un mic truc

Dacă știi că ciorba e foarte acră, are mult borș, oțet, zeamă de lămâie, amestecă smântâna înainte cu o linguriță de amidon sau făină.

Rețete de ciorbă cu smântână

Odată ce înțelegi de ce se taie smântâna în ciorba și știi cum să previi acest lucru, poți încerca să faci unele dintre cele mai delicioase rețete de ciorbă cu smântână.

Rețetă de ciorbă de pui a la grec
Rețetă de ciorbă de pui a la grec

Rețetă de ciorbă de pui a la grec

Ingrediente:

  • 1 piept de pui
  • 1 morcov,
  • o ceapă,
  • 2 gălbenuşuri,
  • 200 g smântână,
  • o ceaşcă de orez,
  • sare, piper,
  • pătrunjel,
  • suc de lămâie

Mod de preparare

Pieptul de de pui se pune la fiert într-o oală cu 3 l de apă, sare şi piper. Se lasă la fiert şi se spumează. Ceapa se taie solzişori, iar morcovul cubuleţe.

Când carnea este fiartă se scoate şi se lasă la răcit. Legumele se pun în apa în care a fiert carnea împreună cu orezul spălat şi se lasă până se înmoaie. Carnea se taie cubuleţe şi se adaugă legumele, se condimentează şi se mai fierbe împreună 10 minute.

Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
Recomandări
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”

Gălbenuşurile se freacă cu o lingură de lemn cu puţină sare, apoi se adaugă smântâna şi se omogenizează foarte bine. Peste ele se pune cu polonicul, în fir subţire, zeama, amestecând continuu, până ajunge aproape la aceeaşi temperatură cu ciorba, apoi se toarnă amestecul, în fir subţire, peste supă, amestecând fără încetare. Se serveşte cu pătrunjel şi se acreşte cu zeamă de lămâie

Ciorbă de cartofi cu smântână

Ingrediente:

  • 700 g cartofi
  • 300 de grame muşchi de porc afumat
  • o legătură de păstârnac
  • 3-4 morcovi
  • o ceapă
  • două ouă
  • 300 g de smântână
  • sare sau vegeta, după gust
  • pătrunjel
  • 3 linguri de ulei

Mod de preparare

Se curăţă zarzavatul, se taie cubuleţe, iar ceapa mărunt şi se pune la fiert într-o oală de 3 litri, cu puţină sare. Se lasă 15 minute să clocotească, apoi se adaugă cartofii curăţaţi şi tăiaţi cubuleţe şi muşchiul de porc mărunţit. Când sunt fragede toate legumele, se adaugă smântâna, ouăle bătute, peste care s-au pus câteva linguri de zeamă din supă şi vegeta. Se mai lasă cinci minute pe foc şi, la sfârşit, se adaugă uleiul şi pătrunjelul tocat mărunt. Se serveşte fierbinte.

Descoperă și alte rețete de ciorbă de pui a la grec care merită încercate.

Ciorbă rădăuțeană cu smântână

Ingrediente

  • un piept de pui;
  • 2 gălbenușuri;
  • 200 ml smântână;
  • 2 morcovi;
  • 1/2 țelină;
  • un ardei capia;
  • o ceapă;
  • 4 căței usturoi;
  • 2-3 linguri oțet;
  • o legatură de pătrunjel; sare și piper.

Mod de preparare

Se curăță legumele și se taie în bucăți mai mari. Se pun doi litri de apă într-o cratiță și se adaugă puțină sare. Se pune apa la foc și se adaugă bucățile de legume și pieptul de pui.

Pentru o ciorbă rădăuțeană ca la carte nu prea este recomandat pieptul de pui dezosat. Pentru a da mai multă savoare ciorbei rădăuțene, indicat ar fi ca pieptul de pui să fie cu piele cu tot. Legumele se lasă la fiert și pieptul de pui pentru aproximativ 40-50 minute (până în momentul în care începe să se desprindă carnea de pe os). După acest timp, oprim focul, scoatem legumele și pieptul de pui din cratiță, apoi le lăsăm să se răcească.

Se pasează țelina, ceapa și unul dintre cei doi morcovi. Pentru ca ciorba rădăuțeană să capete un aspect plăcut, se toacă celalalt morcov și ardeiul (este de preferat să decojim ardeiul capia).

Dupa ce s-a răcit, se înlătură pielea pieptului de pui și se rupe fâșii cu mâna sau se taie bucățele. Se adaugă apoi în ciorba rădăuțeana legumele pasate, cele tocate si pieptul de pui măruntit. Se pune din nou cratița cu ciorba la fiert și se lasă circa 10-15 minute. Se sparg două ouă, se pun gălbenușurile într-un bol și se adaugă 200 ml smântână (cel mai bine este să folosim o smântână cu un conținut ridicat de grasime pentru reteta de ciorba rădăuțeană – iar pentru a nu se brânzi, se folosește smântână specială pentru gătit). Se amestecă gălbenușurile cu smântână și adăugam patru căței de usturoi dați pe răzătoare.

Pentru a nu se coagula gălbenușurile, se toarnă treptat în compoziție o parte din supa fierbinte (câteva polonice), până ce aceasta ajunge la o temperatură apropiată de cea a supei din cratiță. Dupa ce au trecut cele 10-15 minute, se oprește focul și se pune în ciorba rădăuțeană compoziția de ouă, smântână și usturoi. Se amestecă bine, după care se adaugă 2-3 linguri de oțet și pătrunjelul tocat mărunt. Apoi se gustă ciorba și, în funcție de preferințe, putem adăuga sare, piper sau oțet.

Descoperă cele mai delicioase rețete de ciorbă rădăuțeană

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
S-a aflat tot!! Ce urmează la Insula Iubirii e de neimaginat!! Au făcut amor în emisiune, ea și-a anulat nunta cu Andrei, iar apoi... Wow, wow, wow! La asta chiar nu se aștepta nimeni! Ce nu s-a văzut încă la TV
Unica.ro
S-a aflat tot!! Ce urmează la Insula Iubirii e de neimaginat!! Au făcut amor în emisiune, ea și-a anulat nunta cu Andrei, iar apoi... Wow, wow, wow! La asta chiar nu se aștepta nimeni! Ce nu s-a văzut încă la TV
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
Elle.ro
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Libertateapentrufemei.ro
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Mercenarii lui Horaţiu Potra află marţi ce decizie iau judecătorii instanţei supreme în cazul lor. Care sunt acuzațiile
Știri România 15:31
Mercenarii lui Horaţiu Potra află marţi ce decizie iau judecătorii instanţei supreme în cazul lor. Care sunt acuzațiile
Cod galben de ploi, vânt și grindină. Localitățile vizate de avertizarea ANM
Știri România 15:19
Cod galben de ploi, vânt și grindină. Localitățile vizate de avertizarea ANM
Parteneri
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Adevarul.ro
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
În toiul negocierilor pentru pacea din Ucraina, Germania își instruiește primarii pentru războiul viitorului: ”Rusia are aceste capacități”
Fanatik.ro
În toiul negocierilor pentru pacea din Ucraina, Germania își instruiește primarii pentru războiul viitorului: ”Rusia are aceste capacități”
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Când începe MediCOOL, sezonul 9, la Antena 1. Anunțul făcut de Mihail Pautov și Carmen Brumă
Stiri Mondene 15:40
Când începe MediCOOL, sezonul 9, la Antena 1. Anunțul făcut de Mihail Pautov și Carmen Brumă
Unde își dorește Shurubel de la „Vorbește Lumea” să lucreze de la ora 16.00: „Nu știam cum să-i dau flori Andreei Marin”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:26
Unde își dorește Shurubel de la „Vorbește Lumea” să lucreze de la ora 16.00: „Nu știam cum să-i dau flori Andreei Marin”
Parteneri
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Elle.ro
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
ObservatorNews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Ar trebui înghețate pensiile și salariile? Răspunsul lui Dragoș Pîslaru
Mediafax.ro
Ar trebui înghețate pensiile și salariile? Răspunsul lui Dragoș Pîslaru
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
KanalD.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar

Politic

De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Exclusiv
Politică 15:21
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile
Exclusiv
Politică 13:10
Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile
Parteneri
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Spotmedia.ro
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de parcare din București și ce se întâmplă cu șoferii. Exclusiv
Fanatik.ro
Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de parcare din București și ce se întâmplă cu șoferii. Exclusiv
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează