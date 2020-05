Alege o sursă de inspirație

Suntem foarte norocoși să avem la un click distanță mii de resurse inspiraționale atunci când vine vorba de amenajarea locuinței. Profită de situație și „răsfoiește” online sugestiile gratuite puse la dispoziția ta de către designeri din toată lumea. Observă care este stilul care îți place cel mai mult și imaginează-ți-l proiectat în dormitorul matrimonial. Alege paleta de culori care te încântă cel mai tare și începe să cauți toate piesele care ar crea spațiul la care visezi. De exemplu, poți comanda mobila de dormitor pe somproduct.ro, acolo unde te așteaptă multe alte surprize și oferte pentru casă pe care le vei adora.



Recondiționează articole vechi

Nu va fi nevoie să cumperi de la zero toată mobila pe care o vizualizezi ca făcând parte din viitorul decor al dormitorului tău. Poți, la fel de bine, să te folosești și de câteva articole cărora le-ai putea reda viața prin simpla lor recondiționare. Poți apela la un specialist în domeniu sau te poți relaxa aplicând sfaturi pe care le primești în proiectele de tip Do It Yourself, pe care tot online și tot gratuit pe găsești.



Ia în considerare limitările

Atunci când vorbim de spațiu, ideile peste care poți da în research-ul tău pe Internet pot fi ușor aplicate în cazul unor încăperi generoase, așa cum sunt cele din marile orașe americane, de exemplu. Cine nu și-ar dori să aibă la dispoziție o hală imensă pe care să o amenajeze în stilul industrial? Până ajungem să ne bucurăm de asta, ne rămân la dispoziție camerele din apartamentele din România, care, după cum bine știi, sunt limitate ca spațiu. Adaptează inspirația pe care o poți primi online la spațiul, dar și la bugetul de care dispui pentru acest proiect. Nu în ultimul rând, ia în considerare și timpul pe care îl ai la dispoziție pentru renovare.



Regândește așezarea mobilierului

Pentru a simți cu adevărat că pășești într-o cameră nouă, măsoară cu atenție spațiul de care dispui și regândește o așezare a mobilierului. Fă o rocadă între pat și dressing, dar lasă loc și pentru o mică porțiune pe care o vei dedica măsuței de machiaj sau zonei pentru schimbat. Ia în calcul și poziționarea ferestrei, pentru a crea din dormitor un spațiu mai luminos decât cel de care obișnuiai să te bucuri, dar și așezarea prizelor din camere, pentru a nu risca să le acoperi cu șifonierul.



Fă o listă de cumpărături îndrăzneață

Obișnuiai să cumperi pentru casă doar strictul necesar? E timpul să uiți de vechile deprinderi și să ieși din zona de confort, adăugând pe lista de cumpărături și lucruri pe care nu le luai în calcul înainte. De exemplu, o instalație cu LED-uri, care va transforma dormitorul tău într-o oază primitoare, sau un covor pufos în care tălpile tale se vor adânci de fiecare dată cu plăcere. Dă-ți voie să te bucuri de veioza pe care ți-o doreai de atâta vreme și lasă garda jos când vine vorba de economie prin cumpărarea celui mai ieftin obiect. Meriți să fii răsfățată în dormitorul propriu, acolo unde visele de împletesc cu realitatea, în timp ce tu îți încarci bateriile pentru o nouă zi.



Care sunt lucrurile pe care le-ai pune pe lista de cumpărături pentru renovarea dormitorului matrimonial?

