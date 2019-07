Descoperă cele mai enigmatice vestigii ale faraonilor, într-un circuit în Egipt! (PUBLICITATE)

Pornește într-o călătorie memorabilă în Țara Faraonilor, la tariful tariful special de la 749 euro/persoană, și profită de bonus în valoare de 215 euro (constă în excursii la Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Insula Gifton, jeep safari în deșert și o noapte de cazare în Cairo), valabil până la 16 iulie, în limita locurilor disponibile!

Minuni ascunse în deșert!

Descoperă, alături de Europa Travel, muzeul în aer liber Luxor, templele enigmatice de pe marginea Nilului ca Philae, Karnak, Edfu sau Kom Ombo, impresionantele piramide Keops, Kefren și Mykerinos și agitatul Cairo – Orașul Victoriei și al celor 1000 de minarete.

Numit de Herodot – „Darul Nilului” – Egipt te întâmpină cu peisaje contrastante: de la delta Nilului la nesfârșitul deșert și din orașele agomerate la plajele retrase de la Marea Roșie. În Cairo ai parte de o experiență citadină memorabilă, unde vei face turul capitalei și vei descoperi monumentele cu arhitectură islamică și modernistă, și vei surprinde spectacolul frenetic al străzii în Piața Tahrir.

Vizitează Muzeul de Egiptologie, cel mai mare muzeu de acest gen din lume, unde sunt puse la dispoziția turiștilro nu mai puțin de 120.000 de exponate faraonice, incluzând aici mumii, sarcofage încrustate cu pietre prețioase, care alegorice din aur, coloși din granit, papirusuri, plus o mulțime de alte obiecte descoperite în timpul excavărilor din Valea Regilor.

Pornește spre Giza, platoul ars de soare, unde se ridică semețe din nisipul deșertic cele mai cunoscute piramide: Keops, Kefren și Mikerinos. Marea Piramidă a lui Keops este și ultima dintre cele 7 minuni ale lumii antice, care stă încă în picioare. Enigmaticele monumente antice sunt păzite de Marele Sfinx, cioplit într-un singur bloc de piatră, despre care se spune că s-ar afla aici „de la începutul timpurilor”. Vei mai putea opta și pentru o excursie la Dahsure și Sakkara, acolo unde găsești Piramidele Cocoșată și Roșie și prima piramidă egipteană ridicată de Djoser.

Croaziere memorabile spre templele de pe malul Nilului

Aswan, un oraș mult mai liniștit decât Cairo, dar cu un farmec exotic, este locul perfect de îmbarcare pe o feluccă tradițională, navigând pe apele Nilului, spre Insula lui Kitchener și Insula Elephantine. Aici vei putea vizita Templul Philae, închinat zeiței Isis, aflat în mijlocul unor grădini exotice.

Primul dintre templele de pe malul „firului cel dătător de viață” pe care-l vei vizita este Kom Ombo. Acesta este singurul templu egiptean construit în oglindă, perfect simetric, și dedicat celor doi zei Horus și Sobek. Continuă cu Edfu, cel mai bine păstrat templu din Egipt, despre care se spune că ar fi fost ridicat pe locul unde a avut loc lupta dintre Horus și Seth.

Monumente ce sfidează timpul

Continuă circuitul cu explorarea orașului Luxor, cel mai mare muzeu în aer liber din lume, unde se ridică semeț Templul Luxor, construit de Ramses al II lea și Amenhotep al III lea, remarcabil pentru sala susținută de 32 de coloane tip papirus. La mică distanță se află Templul Karnak, cel mai mare complex de temple din Egipt cu impresionanta Sală Hipostilă și Lacul Sacru, unde aveau loc ceremoniile dedicate zeilor.

Opțional poți face o excursie la Valea Regilor, unde au fost descoperite peste 60 de morminte de faraoni, singurul găăsit intact fiind cel al tânărului Tutankamoon (toate bogățiile cu care a fost înmormântat faraonul au fost expuse în Muzeul din Cairo). În pustiul deșertului vei mai găsi Templul Reginei Hatchepsut, singura femeie-faraon din istoria Egiptului și misterioșii Coloși ai lui Memnon, unde apusul și răsăritul sunt magice.

Ultima parte a circuitului de la Europa Travel este dedicată relaxării. Fostul sat de pescari Hurghada s-a transformat într-un imperiul all inclusive, cu resorturi moderne și plaje idilice din nisip fin, fiind una dintre destinațiile preferate de tinerii căsătoriți pentru Luna de Miere. Dacă ești pasionat de scufundări poți merge spre Insula Gifton care te așteaptă cu ape turcoaz pline de recifuri de corali și bancuri de pești multicolori, dar și ceva mai departe spre Parcul Național Ras Mohamed.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Circuit Egipt – tarif: de la 749 euro/persoană, 11 zile (3 nopti in Cairo, 1 noapte tren ruta Cairo – Aswan, 3 nopti in Hurghada – Bonus: all inclusive, 3 nopti pe vas de croaziera – pensiune completa), cazare cu mese conform programului la hoteluri de 4*, transport avion, asistenta turistica, ghid local. *Bonus in valoare de 215 euro constand in excursii optionale la: Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Insula Gifton, jeep safari in desert & 1 noapte de cazare in Cairo, valabil pana la 16 iulie! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.