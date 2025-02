120.000 de aprecieri în 10 zile

Guo a făcut descoperirea în timp ce se uita la fotografiile dintr-o excursie în orașul său natal, Yichang, provincia Hubei. El a observat un munte care semăna cu capul unui câine, în timp ce se odihnea lângă apă.

„A fost atât de magic și drăguț. Am fost foarte entuziasmat și fericit când l-am descoperit”, a declarat Guo pentru CNN.

Postarea sa pe rețeaua socială Xiaohongshu a adunat 120.000 de aprecieri în 10 zile. Pe Weibo, hashtag-ul #xiaogoushan („Muntele Cățeluș” în chineză) a atras milioane de vizualizări.

Mulți proprietari de câini au început să posteze fotografii cu animalele lor pentru a vedea care seamănă cel mai mult cu muntele. Numeroși turiști au călătorit special la Yichang pentru a vedea muntele, unii aducându-și chiar și câinii.

„Muntele Cățeluș” din Yichang, China, atracție turistică

Muntele se află în județul Zigui din Yichang și poate fi văzut de pe o platformă de observație. Fluviul Yangtze, cel mai lung din China, curge prin această zonă montană.

După ce fotografia lui Guo a devenit virală, mulți oameni au împărtășit propriile imagini făcute anterior de pe aceeași platformă, spunând că nu și-au dat seama că muntele seamănă cu un câine.

Recomandări Călin Georgescu, dus la Parchetul General. A fost blocat în trafic, în București

Shi Tong, un locuitor din Yichang, a postat o fotografie pe care a făcut-o în 2021 în același loc. „După ce am văzut poza cu Muntele Cățeluș online, am încercat să aflu unde se află. Și apoi mi-am dat seama că am mai fost în acest loc înainte. Am crezut că arată ca un câine și atunci”, a declarat el pentru CNN.

Această descoperire neașteptată a transformat un peisaj obișnuit într-o atracție turistică populară, demonstrând puterea rețelelor sociale de a crea noi destinații de călătorie. „Muntele Cățeluș” a devenit rapid un fenomen cultural în China, atrăgând atât iubitorii de natură, cât și pe cei de animale.

Altfel, amintim că munții din China pot fi mai ușor de cucerit de turiști, după ce oficialii au introdus exoscheletele robotizate.

Știrea zilei: Călin Georgescu, sub control judiciar pentru 60 de zile. Urmărește subiectul pe Libertatea.ro!

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Călin Georgescu a pierdut definitiv la ÎCCJ. Nu a mers la instanță pentru că este în cârje

Urmărește-ne pe Google News