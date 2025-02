După un zbor fără escală de aproximativ 12 ore, Andrew și Tristan Tate au coborât din avion și s-au îndreptat spre terminalul Sosiri al aeroportului american.

LIVE: Andrew Tate and his brother Tristan are expected to land in South Florida after leaving Romania, where they had been barred from traveling since their 2022 arrest on charges including human trafficking and money laundering. https://t.co/oyGCX4kMUU