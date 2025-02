Până să ajungă să-și îndeplinească marele vis, acela de a avea propria linie de produse dermato-cosmetice, Daiana Anghel oferă consultanță, face brand managament și marketing în domeniul beauty. Asemenea multor antreprenori din România, una dintre piedicile de care se lovește constant este cea a forței de muncă. Fosta prezentatoare TV declară că nu are prea mari cerințe din partea candidaților, ci vrea doar să vadă implicare și dorința de a învăța și de a deveni mai bun în domeniu. „Am nevoie de ajutor. Nu am echipa completă. În continuare caut oameni cu care să lucrez, însă este foarte posibil ca asta să nu ne întâmple prea curând pentru că țin foarte mult la seriozitate și chiar îmi doresc oameni care să se implice în munca pe care o fac, nu doar să o facă pentru că trebuie. Nu pot să lucrez cu oameni care fac lucrurile pe jumate sau care așteaptă să vezi tu că nu au făcut ceva și să le zici că trebuie să facă”, a povestit Daiana Anghel pentru Libertatea, completând că marea ei dorință este de a găsi o persoană competentă, iar când zice asta, se referă la una care să nu aștepte să primească ordine, ci să aibă inițiativă. „Eu sunt din generația „mileniali” și nu așteptam să ne zică nimeni ce să facem. Adică vreau să văd că se implică. Respectivul vrea bani, iar eu dau bani. Dar dacă vrea bani, atunci să-mi arate că este interesat și că este prezent”.

Prima câștigătoare de la „Power Couple” declară că știe să aprecieze oamenii din jurul ei și că nu este genul de angajator absurd. Din contră, este dispusă să ofere bonusuri, cursuri de calificare, dar și alte beneficii menite să ajute eventualul angajat să-și formeze o carieră în domeniul beauty. „Ideea este în felul următor. Eu dau fișa postului, putem să discutăm și de bonusuri, de salarii, primește produse, testăm produse, este într-o lume glam în care, să mă ierte Dumnezeu, dacă aveam acum 20 de ani și îmi zicea cineva să vin să lucrez în zona asta de beauty, să învăț ce înseamnă parte de brand management, relaționarea cu retail-eri, care sunt clauze, cum se întâmplă partea de marketing, să merg în locații, să discuți cu oamenii de acolo, să testez produse, păi mă duceam mâncând pământul. Ce vorbești? Adică pentru mine, ca fată de 20 și ceva de ani, să intru în lume asta, să-mi fac conexiuni, mi s-ar fi părut wow. Așa că asta caut”, a mai spus Daiana Anghel, care vrea ca angajații ei să crească în același timp cu business-ul. „Caut dorința de a crește, de a evolua, pentru că eu nu vreau să țin pe poziția de începător. Eu vreau să-i cresc și să îi transform în oamenii de bază de la mine din companie. Dar ca să fie unul dintre oamenii de bază, trebuie să demonstreze că este de bază”.

Dat fiind faptul că viața ei se împarte între Brașov, acolo unde locuiește cu soțul ei, Sorin Gonțea, dar și proiectele din București, Daiana Anghel este mai mult pe drumuri. Așa că profitând de acest lucru s-a gândit să aibă puncte de lucru în ambele orașe. În momentul de față are nevoie de personal atât pentru locația din Brașov, cât și pentru biroul din Capitală. Chiar dacă nu a avut experiențe prea bune cu diverse persoane care au aplicat CV-urile, Daiana Anghel speră ca în curând să-și completeze echipa și să găsească colegi.

„La mine pe instagram am buton de mail, acela este mail-ul meu personal, și aștept cu interes CV-uri pentru că eu cred că sunt mai multe locuri de muncă decât forță de muncă, dar plângerea că nu aveam bani este foarte mare. Nici nu deschid acest subiect că mă iau nervii. Am posturi deschise atât în București, cât și Brașov. Am nevoie în ambele orașe”, a mai completat Daiana Anghel pentru Libertatea.