Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, Giulia Anghelescu dă din casă și povestește unele detalii din viața lui Vlad Huidu. Ce nu știe lumea despre familia lor, dar cât de mult i-a schimbat experiențele din reality show-uri ne povestesc chiar ei în rândurile de mai jos.

Libertatea: Nu știam că și cântați în familie!

Giulia Anghelescu: Să știi că este un lucru de care nu știe foarte multă lume despre noi. Păpu chiar a învățat să cânte. Nu pentru „Te cunosc de undeva”. Chiar nu avem gânduri.

Vlad Huidu: Cânt în baie, cânt acasă.

Giulia: Cântă și pe la petreceri. La petrecerile în familie, vă dați seama. Nu am ajuns prea departe.

Vlad: Nici copiilor nu le-am cântat. Doar așa câteva melodii, dar Giulia le-a cântat.

Să o dăm din cântat în experimentat și să ne gândim la „Power Couple”. Vă mai trebuie?

Vlad: Depinde…

Giulia: Sezonul acesta chiar este foarte greu. Nu știu cum am nimerit. Solicitant să zicem așa mai diplomatic. Ce vă puteți imagina voi de acasă, de pe canapea, multiplicat cu cel puțin 1.000, ca să înțelegeți ce am simțit noi acolo. Așa poate o să înțelegeți și de ce uneori ne enervăm, uneori mai mult decât în America Express, alții nu mai au răbdare (n.r. arătând spre Vlad). Stresul a fost mai mare la proiectul acesta. E destul de solicitant atât din punct de vedere psihic, emoțional, cât și din punct de vedere fizic.

Giulia și Vlad Huidu lucrează împreună la aproape toate proiectele

Dacă după „America Express” v-am întrebat dacă ați avut nevoie de psiholog, acum vă întreb dacă ați avut nevoie de refacere, că am văzut vănătăi și julituri la toți concurenții?

Vlad: Eu am cel mai bun psiholog aici, nu am nevoie.

Giulia: Cu vânătăi m-am întors eu. E ok. Dar nu am avut nevoie de recuperare pentru că ne-am întors cu un tonus foarte bun. Doar că, într-adevăr, de data aceasta, o săptămână după ce ne-am întors, sau cred că două, am stat și ne-am odihnit. Foarte mult.

Ce zic copiii acum când se uită la voi?

În cor: Se uită, se uită.

Giulia: Au și favoriți. În afară de noi. Sunt extrem de obiectivi. Adică dacă este o probă la care unul dintre noi nu s-a descurcat foarte bine, sau amândoi, vin și ne spun că am fi putut să facem așa.

Vlad: Sunt foarte implicați. Vin și ne întreabă cum s-au întâmplat anumite lucruri, dar cum s-au întâmplat. Sunt foarte implicați.

Până acum v-ați descurcat foarte bine în reality show-uri, așa că vă întreb dacă ați mai vrea să bifați ceva?

Vlad: În momentul ăsta chiar nu ne gândim.

Giulia: Dacă faci referire la „Te cunosc de undeva”, Vlad sigur nu vrea. Eu am fost o singură dată invitat special la show, acum foarte mulți ani. A fost o experiență foarte frumoasă, abia aștept să văd noul sezon, dar deocamdată nu se întrevede nimic. Oricum ar fi, indiferent de situație, anul acesta eu chiar am nevoie să mă odihnesc.

Giulia și Vlad Huidu vor să facă o pauză

Care să te odihnești că am văzut că ați început sezon nou de „Badassmom”. Ați terminat de filmat?

Giulia: Am filmat într-adevăr în avans și or să vină câteva episoade extrem de emoționate, unele foarte amuzante, așa că treabă avem. Foarte multă. Nu e ca și cum stăm în vacanță anul acesta după „Power Couple”, deși am putea să stăm că prea ne-am rupt spatele.

Vlad: Timp nu avem.

Giulia: Sezonul acesta apare și Vlad un pic mai mult. O să vedeți despre ce este vorba.

Video: Ada Cheroiu

