Guvernatorul statului Florida a explicat că frații Tate nu pot intra, în condițiile în care sunt acuzați de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat

„Nu, Florida nu este un loc în care sunteți bineveniți cu acest tip de comportament”, a spus Ron DeSantis într-o conferință de presă.

#BREAKING: Gov. Ron DeSantis says Florida does not welcome Andrew and Tristan Tate flying back from Romania, says A.G. @JamesUthmeierFL exploring legal options to deal with it



„No: Florida is not a place where you're welcome with that type of conduct.”



