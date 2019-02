Destinații de poveste din Marea Egee (PUBLICITATE)

Oferte Speciale Târgul de Turism

Turoperatorul Europa Travel te invită într-un circuit antrenant de 10 zile în Turcia, în care vei descoperi locuri precum Kusadasi, Bodrum, Marmaris, Pamukkale, orașe antice ca Efes și Milet, continuând cu o croazieră pe apele de smaral ale Mării Egee, spre insula grecească Rhodos.

Dacă încă nu ți-ai făcut planuri de vacanță profită de reducerile pregătite de Europa Travel pentru Târgul de Turism desfășurat online pe www.europatravel.ro și rezervă circuitul în Turcia și Rhodos la tariful special de 449 euro/persoană – de la 750 euro/persoană. Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile, pentru rezervări efectuate și achitate integral în perioada 21.02-24.02!

Cele mai încântătoare stațiuni turcești

Circuitul de la Europa Travel îți descoperă cele trei perle aflate pe coasta turcească a Mării Egee, unde vei avea timp pentru plajă, dar și pentru experiențe culturale și istorice. În topul destinațiilor de văzut neapărat în această vară se află Kusadasi, o stațiune cochetă ce păstrează atmosfera otomană. Vizitează vechea cetate bizantină de pe Insulița Porumbelului și relaxează-te pe nisipul fin pe Plaja Doamnelor.

Bodrum este un oraș în alb și albastru, stilul mediteranean fiind vizibil atât prin arhitectură, cât și prin atmosfera vibrantă. Descoperă la pas orașul vechi ce găzduia cândva una dintre cele 7 minuni ale lumii antice: Mausoleul Halikarnas, vizitează simbolul orașului Castelul Cavalerilor ce găzduiește Muzeul de Arheologie subacvatică, și oprește-te în port pentru cele mai bune panorame asupra mării.

Cel mai verde oraș de pe coasta turcească a Mării Egee, Marmaris nu poate fi ratat din acest circuit de la Europa Travel. Pitoreasca stațiune este un magnet pentru pasionații de windsurfing și iahting, fiind împrejmuită de cel mai mare port natural din țară. Surprinde cele mai bune panorame din Castelul Marmaris, fortificat sub porunca Sultanului Soliman Magnificul. Europa Travel îți propune o excursie opțională spre Delta Dalyan, un paradis al florei și faunei renumit pentru plaja sa virgină, unde își depun ouăle țestoasele pe cale de dispariție Caretta Caretta.

Rhodos, Insula Soarelui

Binecuvântată cu peste 300 de zile senine pe an, Rhodos este supranumită Insula Soarelui fiind un rai cu plaje aurii și albe, încadrate de ape azurii și cu orașe tip cetate ce păstrează urmele Cavalerilor Ioaniți. Capitala Rhodos este împărțită în zona antică și cea medievală, o cetate de piatră ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO fiind împărțită în 300 de străzi fără nume ce te conduc spre Palatul Marilor Maeștri și hanurile cavalerilor.

Orașe antice de neratat

În circuitul de la Europa Travel vei putea descoperi și orașulu antic Pergam din regiunea Aeolia, un sit înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Aici mai sunt vizibile ruinele cetății ce găzduia marea bibliotecă antică, teatrul Anatoliei, centrul medical al lui Galen și Biserica Sfântului Ioan, una dintre cele 7 Biserici ale Apocalipsei.

De aici vei merge spre orașul antic întemeiat de coloniștii ionieni, Efes – ce găzduia cândva Templul lui Artemis, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, ruinele Bibliotecii Celsus, teatrul Odeon, templul lui Hadrian și Casa Fecioarei. Dar și spre siturile Milet – renumit pentru Marele Monument unde Apostolul Pavel s-a oprit în drumul spre Ierusalim și 'orașul sacru' Hierapolis aflat aproape de Castelul de Bumbac Pamukkale, despre care se spune că ar fi fost fondat chiar de Zeul Apollo.

