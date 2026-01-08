Un indicator al excelenței agricole

În orașul Tendo, inima producției naționale de cireșe, o altă ladă cu 68 de fructe s-a vândut cu 1,55 milioane de yeni, un nou record local.

În Japonia, aceste licitații nu reflectă prețul mediu de vânzare cu amănuntul, ci reprezintă mai degrabă un indicator al prestigiului excelenței agricole. Fructele, destinate vânzării online, se adresează unui public de nișă, atent la calitatea superioară și la valoarea simbolică a alimentelor de lux.

„Anul acesta, gestionarea a fost deosebit de dificilă din cauza vremii instabile. Dorim să facem tot posibilul pentru a oferi un produs care să satisfacă clienții noștri”, a explicat Kenichi Mannen, director adjunct de vânzări al Ja Tendo Foods, compania care a câștigat licitația locală.

Tehnica cultivării forțate

Apariția fructelor pe piață a avut loc mai devreme decât coacerea obișnuită de vară, datorită așa-numitei cultivări forțate: o tehnică ce implică o perioadă de răcire a pomilor pentru a simula iarna, urmată de o creștere protejată într-o seră. Rezultatul este o cireșă impecabilă, strălucitoare, perfect simetrică și cu un echilibru între dulceață și aciditate – care, pentru cele mai pretențioase gusturi, valorează literalmente greutatea sa în aur.

Suma-record plătită de „Regele tonului” din Japonia pentru un pește

Recent, proprietarul unui lanț de restaurante de sushi a plătit luni o sumă de bani record pentru un ton roșu uriaș, de 243 de kilograme, la prestigioasa licitație de Anul Nou organizată pe principala piață de pește din Tokyo, anunță agenția de presă AFP.

Autoproclamatul „rege al tonului”, Kiyoshi Kimura, a cărui rețea de restaurante Sushi Zanmai a câștigat licitația, a achitat un preț-record de 2,8 milioane de euro pentru peștele prins în largul coastei de nord-est a Japoniei.

„Credeam că îl vom putea cumpăra puțin mai ieftin, dar prețul a crescut într-o clipă. Am fost surprins de preț. Sper ca, mâncând acest ton aducător de noroc, cât mai mulți oameni să se simtă revigorați”, a declarat Kimura după licitația care a avut loc înainte de răsărit, la piața de pește din Toyosu.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE