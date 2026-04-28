Datoria publică a Ungariei atinge 125 miliarde de euro

Spre deosebire de predecesorul său, Viktor Orbán, Magyar nu se confruntă cu riscul de a fi urmărit penal, ceea ce îi influențează abordarea politică.

Totuși, principala provocare pentru Ungaria rămâne situația economică precară. Datoria publică a țării a atins 125 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 13.000 de euro pe cap de locuitor.

Conform estimărilor, fără o redresare economică globală, Ungaria riscă să ajungă în pragul falimentului, un scenariu ce ar putea avea consecințe serioase pentru întreaga Uniune Europeană.

În următoarele două-trei luni, Péter Magyar va înțelege pe deplin gravitatea acestei crize economice, însă opțiunile sale de intervenție sunt extrem de limitate.

Uniunea Europeană a aprobat joi un pachet de împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina în acoperirea nevoilor economice și militare pentru următorii doi ani. Decizia vine după reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, punând capăt unei blocade politice de luni bune.

Reluarea fluxului de petrol prin conducta Drujba, care traversează Ucraina, a fost un factor decisiv în deblocarea pachetului de împrumuturi.

Premierul slovac Robert Fico a descris această evoluție drept „o veste bună”, adăugând: „Sperăm că s-a stabilit o relație serioasă între Ucraina și Uniunea Europeană”.

Compania energetică MOL din Ungaria a confirmat joi că a primit petrol la stațiile de pompare Fényeslitke și Budkovce, marcând sfârșitul unei întreruperi de aproape trei luni. În timp ce majoritatea țărilor UE au renunțat la importurile de petrol rusesc, Ungaria și Slovacia continuă să depindă de Rusia pentru necesarul lor energetic.

Premierul ungar Viktor Orbán, învins recent în alegerile din 12 aprilie, a acuzat Ucraina de întârzierea deliberată a reparațiilor conductei, alegație pe care Zelenski a respins-o.

Fico a declarat că nu crede că conducta a fost avariată și a sugerat că disputele legate de petrol au fost folosite în „bătălia geopolitică actuală”.

Controversele legate de pipeline au evidențiat slăbiciunile procesului decizional al UE, unde voturile unanime sunt adesea blocate de interese naționale. Belgia, care deține majoritatea activelor rusești înghețate, a respins inițial utilizarea acestora ca garanție pentru împrumuturi.

În decembrie 2025, Republica Cehă, Ungaria și Slovacia au permis blocului european să împrumute fondurile de pe piețele internaționale, cu condiția ca acele trei țări să nu participe la schema de garanții. Totuși, Orbán a renunțat la acest acord, provocând tensiuni suplimentare în cadrul UE.

