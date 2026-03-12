Cum ajută social media relația dintre medic și pacient

Medicul spune că premiul primit reprezintă o recunoaștere a muncii sale din mediul digital, unde încearcă să ofere pacienților explicații oneste despre intervențiile estetice.

„Mă simt bine, mă simt între colegi, mă simt și bucuroasă totodată pentru că am primit această recunoaștere a muncii mele, să spunem extra medicale, pentru că a creat content și pentru a oferi pacienților informații de calitate, să spunem așa, necenzurate și oneste. Oneste este un lucru foarte important și este, practic, o parte a relației noastre de încredere pe care o construim cu pacienții”, a spus dr. Ina Petrescu.

Potrivit acesteia, comunicarea din social media îi ajută pe pacienți să înțeleagă mai bine procedurile medicale înainte de a ajunge în cabinet.

„Am un feedback foarte fain din partea pacienților. Atunci când vin la mine, deja cumva mă cunosc pentru că am explicat anterior diferite probleme medicale și deja pacienții mă cunosc, știu ceea ce gândesc, ceea ce urmează să le spun”, a explicat medicul.

Intervenția estetică pe care nu ar face-o niciodată

Dr. Petrescu spune că există proceduri pe care refuză să le facă, chiar dacă sunt populare.

„Cu siguranță, operația pe care n-aș face-o niciodată și nici nu o voi face pacientelor este așa numitul BBL. Adică injectarea de grăsime proprie în fese”, a spus medicul.

Potrivit acesteia, procedura poate avea riscuri, iar rezultatele pe termen lung nu sunt încă suficient studiate.

Medicina regenerativă, una dintre direcțiile care o impresionează

În schimb, chirurgul spune că una dintre tehnicile care o entuziasmează este medicina regenerativă, bazată pe folosirea propriilor celule ale pacientului pentru revitalizarea pielii.

„Folosim celulele proprii, producem biorevitalizare la nivelul pielii. Este una dintre cele mai faine descoperiri”, a explicat dr. Petrescu, referindu-se la proceduri precum nanofat, care folosesc grăsimea proprie pentru regenerarea țesuturilor.

De ce trebuie privite cu prudență sfaturile medicale de la inteligența artificială

Medicul avertizează că sfaturile medicale obținute de la instrumente de inteligență artificială pot fi utile doar ca punct de plecare, dar nu pot înlocui consultul medical.

„Este, să știi, pentru că sunt, de exemplu, verificate de noi și încă nu sunt informații de mare acuratețe, chiar și în cazul ChatGPT-ului plătit. Trebuie să știi să-l folosești”, a spus dr. Ina Petrescu, adăugând că mulți pacienți au început să întrebe „ChatGPT-ul” înainte de a discuta cu medicul.

