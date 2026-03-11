O misiune vitală: combaterea dezinformării prin autoritate medicală

Pe 11 martie, începând cu ora 19:30, spațiul imersiv al MINA Museum va fi scena scena unui eveniment istoric pentru medicina și media din România: prima ediție a Galei Doctorului Digital 2026, organizată de Ringier România. Gala nu este doar un eveniment de premiere, ci o declarație fermă despre viitorul comunicării în sănătate în România. Obiectivul central este amplificarea vocilor medicilor competenți care au capacitatea de a lupta împotriva teoriilor virale fără bază științifică.

Într-un spațiu digital saturat de informații contradictorii, Gala Doctorului Digital premiază acei profesioniști care traduc medicina într-un limbaj clar, responsabil și empatic. Acești „doctori digitali” au devenit voci de încredere pentru comunitățile lor, oferind explicații care contează și stabilind standarde de calitate pentru informația medicală online.

,,E seara în care celebrăm acei profesioniști care au înțeles că, în 2026, comunicarea autentică și informarea corectă a comunităților digitale reprezintă, în sine, un act esențial de prevenire a bolilor, dar și de vindecare. Nu premiem performanța medicală, ci performanța de-a comunica în online, de fi prezent în spațiul digital și de-a educa comunitățile”, a declarat Dorin Chioțea, redactor șef Libertatea și gazda evenimentului.

Categorii de premii: O viziune multidisciplinară

Gala recunoaște excelența digitală într-un spectru larg de specialități medicale, acoperind cele mai importante domenii ale sănătății moderne. Sănătate Metabolică și Chirurgie: Nutriție, Diabetologie și Chirurgie Bariatrică. Sănătatea Familiei: Pediatrie, Sănătatea Femeii (Ginecologie) și Medicină Generală. Prevenție și Stil de Viață: Cardiologie, Dermatologie, Stomatologie și Gastroenterologie. Sănătate Mintală și Chirurgie Specializată: Psihiatrie, Ortopedie, Oftalmologie și ORL. Educație Farmaceutică: Recunoașterea eforturilor de conștientizare a pacienților în domeniul farmaceutic.

Punctul culminant al Galei va fi The Digital Medical Excellence Award, un premiu care onorează un medic ce demonstrează un impact remarcabil pe platformele digitale și devine un model pentru întregul ecosistem medical și digital.

48 de medici nominalizați, 20 premiați. Lista completă pe categorii

1. Sănătate metabolică și managementul greutății

Nominalizați: Dr. Călin Todoran, Dr. Cristian Suciu, Dr. Bianca Doamna, Dr. Amalia Arhire

2. Chirurgie bariatrică și metabolică

Nominalizați: Dr. Cătălin Copăescu, Dr. Florin Turcu, Dr. Ștefan Tucă

3. Dermatologie și medicină estetică

Nominalizați: Dr. Cristalia Rusu-Doriza, Dr. Irina Cudrițchi, Dr. Mihaela Balaban, Dr. Monica Dima

4. Stomatologie și sănătate orală

Nominalizați: Dr. Alexandra Mircea, Dr. Alina Scorțea, Dr. Alin Gabor, Dr. Jona Yousif, Dr. Ionuț Leahu

5. Obstetrică-ginecologie

Nominalizați: Dr. Silviu Iștoc, Dr. Elvira Brătilă, Dr. Ioana Drăgan, Dr. Andreas Vythoulkas

6. Pediatrie

Nominalizați: Dr. Irina Costache, Dr. Ilinca Tranulis, Prof. Dr. Mihai Craiu

7. Cardiologie și prevenție cardiovasculară

Nominalizați: Dr. Ștefan Busnatu, Dr. Cristina Căldăraru, Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu

8. Diabetologie și endocrinologie

Nominalizați: Dr. Adrian Copcea, Dr. Oana Pop, Dr. Laura Ene

9. Gastroenterologie

Nominalizați: Dr. Maria Păunel, Dr. Florina Scutelnicu, Dr. Gabriela Șmira

10. Oftalmologie

Nominalizați: Dr. Ozana Moraru, Dr. Ștefan Pricopie, Dr. Andrei Filip, Dr. Andreea Ciubotaru

11. Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă

Nominalizați: Dr. Elena Martin, Dr. Amit Beedasy, Dr. Alina Mîtcan, Dr. Ina Petrescu

12. Medicină de familie

Nominalizați: Dr. Sandra Alexiu, Dr. Daciana Toma, Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, Dr. Răzvan Vintilescu

13. ORL

Nominalizați: Dr. Marina Trofimciuc, Dr. Vlad Pleșca, Dr. Daniela Ionescu

O fundație construită pe credibilitate pe termen lung

Autoritatea evenimentului este susținută de ani de experiență în conținut medical și producție video. Ringier România produce și distribuie emisiunea video „Bine pentru tine”, găzduită de jurnalistul și medicul Dorin Chioțea, redactor șef Libertatea, oferind informație medicală responsabilă la nivel național.

Gala Doctorului Digital nu este o inițiativă izolată, ci o extensie naturală a unui angajament pe termen lung al Ringier România pentru educație medicală și responsabilitate socială. În era digitală, încrederea nu se creează peste noapte; ea se construiește constant, prin profesionalism și validarea celor mai bune practici de comunicare.

Succesul acestui demers se bazează pe infrastructura impresionantă a grupului Ringier România, liderul incontestabil al pieței media locale. Pentru a combate eficient dezinformarea, este nevoie de o forță de propagare masivă, iar Ringier oferă exact acest lucru.

Audiență record: o forță digitală de 12 milioane de vizitatori unici și 170 de milioane de afișări lunar, conform datelor SATI (BRAT). Autoritate feminină dominantă: trustul deține 70% din piața publicațiilor de lifestyle feminin, atingând 5 milioane de unici lunar prin titluri prestigioase precum Avantaje, Elle sau Unica. Impact vizual masiv: peste 135 de milioane de vizualizări video înregistrate în 2025 pentru zonele de news și lifestyle. Această bază solidă asigură că mesajele medicilor premiați ajung la un public extins, influențând în mod real alfabetizarea populației în domeniul sănătății publici.

Parteneri: Crama DeMatei, CityGrill, Oshee, Theflowers.ro., RoutineParis. Mutumiri MINA Museum pentru gazduire





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE