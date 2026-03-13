De ce a ales să explice medicina în online

Medicul spune că prezența sa în mediul digital nu a fost o mutare propriu-zisă din sala de operație în online, ci mai degrabă o modalitate de a explica pacienților, pe înțelesul lor, procedurile medicale și intervențiile chirurgicale.

„Nu a fost o mutare propriu-zis, a fost mai degrabă o încercare a mea de a explica pacienților, pe înțelesul lor, coborându-mă puțin la lipsa lor de cultură medicală, dacă vreți, între ghilimele, în așa fel încât să îi fac să înțeleagă ce anume înseamnă anumite proceduri dedicate obezității, chirurgiei bariatrice, chirurgiei generale sau chirurgiei laparoscopice”, a spus medicul.

Potrivit acestuia, este important ca pacienții să înțeleagă ce se întâmplă din momentul în care ajung la medic și până la intervenția chirurgicală, pentru a putea lua decizii informate privind tratamentul.

„Mi se pare important să transmit o informație veridică și să dau posibilitatea pacienților să aleagă ce trebuie în tratamentul lor”, a explicat dr. Tucă.

Simptomul pe care mulți pacienți îl ignoră

Medicul atrage atenția că unul dintre cele mai frecvente simptome ignorate de pacienți este durerea abdominală, care ar trebui investigată de un specialist.

„În chirurgia generală am putea începe cu durerea, durerea la nivel abdominal, care presupune o prezență la un consult chirurgical”, a declarat acesta.

În astfel de situații, medicul recomandă investigații precum ecografia sau alte analize imagistice, pentru stabilirea unui diagnostic corect înainte de o eventuală intervenție chirurgicală.

Stilul de viață, esențial pentru prevenție

Dr. Ștefan Tucă spune că menținerea sănătății depinde în mare parte de stilul de viață, iar medicii le recomandă pacienților să adopte obiceiuri echilibrate.

„Ar trebui să adopt un stil de viață sănătos, pe care stil de viață îl recomand și pacienților mei dacă vor, de exemplu, să mențină o greutate sănătoasă”, a spus medicul.

Acesta subliniază importanța unei diete echilibrate, a activității fizice și a unui stil de viață care să prevină apariția unor probleme de sănătate.

Pericolul sfaturilor medicale luate de la inteligența artificială

Medicul avertizează că, deși inteligența artificială poate oferi informații generale, nu poate înlocui consultul medical.

„Din punctul meu de vedere, da, este periculos, pentru că, deși e o enciclopedie vie, nu toate informațiile sunt veridice”, a explicat el.

„Nu trebuie luat ad litteram tot ce spune, pentru că nu e încă atât de pregătit. Dar nu se poate înlocui medicul”, a concluzionat dr. Ștefan Tucă.

Prezent la Gala Doctorului Digital 2026, chirurgul spune că premiul primit reprezintă o recunoaștere a eforturilor medicilor care încearcă să combată dezinformarea medicală și să ofere publicului informații corecte.

