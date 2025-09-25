Energia electrică joacă un rol crucial în viața noastră de zi cu zi, de la iluminat și încălzire până la funcționarea electrocasnicelor. Chiar dacă e disponibilă la un buton distanță, asta nu înseamnă că știm cum să o folosim cât mai eficient în orice circumstanțe.

Multe locuințe din România se confruntă cu un consum ridicat de energie, chiar și în perioadele cu temperaturi moderate. Printre cauzele care contribuie la acest consum includ electrocasnicele vechi, sistemele de încălzire ineficiente și obiceiurile de consum neoptimizate.

Eficientizarea consumului de energie electrică nu trebuie să fie un proces complicat sau costisitor. Furnizorul de energie electrică PPC Energie oferă sfaturi detaliate, la îndemâna oricui pe platforma sa Electripedia și are o secțiune dedicată eficienței energetice: https://www.ppcenergy.ro/electripedia/eficienta-energetica/

Economisirea energiei în gospodărie: sfaturi practice pentru utilizarea eficientă a electrocasnicelor

Consumatorul modern se confruntă cu provocarea de a economisi consumul de energie, menținând în același timp confortul casnic. Potrivit reprezentanților PPC, simpla înlocuire a electrocasnicelor vechi nu este suficientă pentru a economisi energie. Este nevoie de o abordare inteligentă în utilizarea acestora.

Frigiderul: marele consumator

Frigiderul este unul dintre cei mai mari consumatori de energie din casă. Pentru a reduce consumul, experții recomandă:

• Amplasarea frigiderului într-un loc bine ventilat, departe de surse de căldură

• Evitarea introducerii alimentelor calde în frigider

• Deschiderea ușilor doar când este necesar

• Dezghețarea regulată a frigiderului

• Setarea temperaturii optime: 6°C pentru frigider și -18°C pentru congelator

Tot în categoria electrocasnicelor cu consum mare, pe primul loc, se află aragazul electric.

Gătitul eficient energetic

Pentru a economisi energie în bucătărie:

• Porniți aragazul sau cuptorul doar când sunteți gata să gătiți

• Folosiți ustensile adecvate pentru aragazul electric

• Tăiați ingredientele în bucăți mici pentru a grăbi procesul de gătire

• Utilizați capace la gătit

Mașina de spălat rufe: spălare eficientă

Pentru a economisi energie și apă când folosiți mașina de spălat rufe:

• Porniți-o doar când este plină

• Folosiți apă rece sau la temperatură joasă: spălarea la o temperatură de 20ºC față de 40ºC ar reduce consumul de energie electrică cu 50%

• Curățați regulat filtrul

Mașina de spălat vase: economie surprinzătoare

Contrar opiniei populare, mașina de spălat vase poate fi mai eficientă decât spălatul manual. Pentru un consum optim:

• Umpleți mașina la capacitate maximă

• Utilizați programul «Eco»

Televizorul: divertisment cu consum redus

Pentru a reduce consumul de energie al televizorului:

• Opriți-l când nu vă uitați la ceva anume

• Folosiți modul «Consum redus» (în cazul modelelor care au această opțiune)

Fierul de călcat: utilizare optimizată

Pentru a reduce consumul de energie la călcat:

• Călcați toate hainele într-o singură sesiune

• Evitați pauzele lungi în timpul călcatului

Aspiratorul folosit inteligent

Pentru o curățenie eficientă din punct de vedere energetic:

• Conectați aspiratorul doar când îl folosiți

• Limitați utilizarea la curățenia săptămânală

• Curățați regulat filtrele

Laptopul: economie digitală

Pentru a reduce consumul de energie al laptopului:

• Alegeți un model cu memorie și putere de procesare adecvate

• Opriți-l când nu îl folosiți mai mult de 30 de minute

• Activați setările de oprire automată

• Reduceți luminozitatea ecranului: la nivelul minim de luminozitate, vei economisi 40% din consumul obișnuit.

Sfaturi practice despre cum pot fi folosite eficient aparatul de aer condiționat, cuptorul cu microunde, uscătorul de rufe, găsiți aici: https://www.ppcenergy.ro/electripedia/confort-si-costuri-optime/cei-mai-mari-consumatori-de-energie-dintr-o-casa/.

În concluzie, prin aplicarea acestor sfaturi simple, consumatorii pot reduce consumul de energie și implicit, factura, păstrându-și, în același timp, confortul și eficiența în utilizarea electrocasnicelor.

Fiecare gest contează în efortul de a deveni mai eficienți energetic și de a proteja mediul înconjurător.