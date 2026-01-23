Descoperirea naturii în mijlocul iernii

De-a lungul multor ani, iarna a fost, pentru mulți, un anotimp dificil. Însă, pentru unii, acest sezon a devenit o ocazie de a descoperi frumusețea naturii dintr-o altă perspectivă. Într-o excursie recentă în Parcul Național Shenandoah, la temperaturi care abia depășeau 20 de grade Fahrenheit, un grup de excursioniști a descoperit frumusețea iernii. „Iarna, pădurea se deschide și ne invită să explorăm”, afirmă unul dintre participanți.

Traversând pâraie înghețate și descoperind ruinele unor cabane vechi și ale unor cimitire, excursioniștii au fost impresionați de frumusețea simplă și liniștea naturii. Copaci seculari, orhidee veșnic verzi precum „rădăcina de chirpici” și „cocoș”, precum și ruinele unor așezări umane au umplut ziua de uimire și reflecție.

Legătura dintre natură și speranță

Studiile recente, inclusiv cercetările realizate de Holli-Anne Passmore de la Universitatea Concordia din Edmonton, confirmă beneficiile timpului petrecut în natură asupra sănătății mentale și fizice. „Aceste tipuri de emoții sunt adânc înrădăcinate în noi”, afirmă Passmore, subliniind că ele ne ajută să ne conectăm cu natura, cu ceilalți și cu noi înșine.

Passmore a creat o metodă simplă, denumită „Intervenția de Observare a Naturii”, care presupune observarea zilnică a unui element natural timp de 14 zile. Studiile sale arată că participanții au raportat o creștere cu 68% a satisfacției față de viață și o creștere cu 77% a entuziasmului. „Uită-te pe fereastră: vei vedea cerul, o pasăre sau un copac, iar asta este deja natură”, adaugă Passmore.

Cum să începi să observi natura

Nu este nevoie de eforturi mari pentru a beneficia de efectele pozitive ale naturii. Passmore sugerează ca oamenii să observe un element natural în fiecare zi, să noteze emoțiile asociate și, eventual, să facă o fotografie pentru a capta momentul. Chiar și o privire pe fereastră sau contemplarea unei plante de apartament pot avea efecte benefice.

Un exemplu personal descrie momente de uimire în fața aurorii boreale, râsete provocate de un oposum pe o alee, sau calmul resimțit în mijlocul unei pajiști liniștite. Aceste experiențe simple demonstrează puterea naturii de a ne oferi un refugiu emoțional.

Natura ca sursă de speranță

În contextul schimbărilor climatice și al pierderilor de biodiversitate, natura rămâne o sursă de inspirație și un motiv pentru acțiune. „Am petrecut iarna aceasta reabilitând fânețe și plantând 1.700 de puieți de copaci. Știu că nu va schimba lumea, dar este mai bine decât să mă simt deznădăjduit” , povestește un participant.

Indiferent de sezon, timpul petrecut în natură oferă o oportunitate de reconectare cu lumea naturală și de regăsire a speranței. Așa cum afirmă specialiștii, este esențial să ne alimentăm rezervoarele de speranță pentru a putea face față provocărilor actuale ale lumii. Așadar, data viitoare când vedeți un apus, un copac sau o pasăre cântând, opriți-vă și observați. În mijlocul tumultului, natura poate fi refugiul de care aveți nevoie.

