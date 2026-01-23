Cine este Roxana Condurache, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

Roxana Condurache actriță și a jucat în filme precum „Denunțătorul” („The Whistleblower”, „Dincolo de calea ferată”, „Teambuilding”, „Pup-o, mă!”, „Hai hui în timp”, „Retreat Vama Veche” și „Candidatul perfect”.

Cariera vedetei a început încă din liceu, unde a câștigat titlul de Miss Freshmen, ceea ce a condus la primele joburi de model și interesul pentru actorie. La vârsta de 18 ani s-a mutat în București pentru a studia actoria, iar după mai multe apariții în piesele de teatru, Roxana Condurache a ajuns să joace în filme.

Primul film internațional în care a apărut este „The Whistleblower”, din Canada, unde a interpretat un personaj complex și a primit o nominalizare la Premiile Genie, una dintre cele mai prestigioase distincții din cinematografia canadiană. Cel mai important nume alături de care a jucat Roxana Condurache este cel al actrișei Monica Bellucci.

Pe lângă cariera din film și teatru, concurenta de la Survivor România 2026 este activă și în mediul online, unde postează sketch-uri amuzante.

Roxana Condurache a fost căsătorită și are un copil, însă ea nu vorbește des în spațiul public despre viața ei privată.

