Îți amintești de un alt drum: când taică-tu s-a prăpădit, ai luat primul tren de dimineață. Era un ger năprasnic, cu zăpadă înghețată. Ai ajuns fără întârziere. 250 de kilometri. Pe vremea aceea, trenurile mergeau bine. A fost un drum amar. Îți mai amintești și când i-ai arătat decizia de transfer, de la fabrica în care lucrai ca inginer, la revista din București care îți aprobase angajarea. Ce mândru erai: plecai din inginerie în presă. Taică-tu s-a uitat la bucata aia de hârtie și a dat din cap, nemulțumit: 

„Din meseria asta n-o să apuci pensia”.

Replica asta ai luat-o ca pe un pumn în gură. Nu ți-a curs sângele. Ai rămas în picioare, pe moment, dezamăgit. L-ai înjurat în gând. L-ai înjurat pe taică-tu. Păcat. L-ai iertat. Și el te-a iertat, pentru că te ținuse pe banii lui în facultate, ca să ajungi inginer, iar tu l-ai trădat, ducându-te în presă, în presa asta unde n-o să apuci o pensie.

Ai plecat pe drumul tău. Pumnul acela l-ai ținut minte, iar durerea te-a urmărit în toți acești ani, pe drumul ales. De aceea nu poți să te ridici de lângă caloriferul călâi, efect al avariei termice din oraș, pentru că și tu te simți avariat. Trebuie să faci acest drum. Primul.

Nu-i mare scofală: ai să-l întrebi pe omul de pază – bodyguard, poftim – de unde poți obține „o situație a stagiilor de cotizare”. Cei de la pază cunosc cel mai bine instituția. N-o să te pierzi, n-o să te rătăcești, nu ești singur pe lume. Mișcă-te și du-te: o stație de metrou și patru stații de tramvai. Un drum ușor. Soare cu dinți.

Te cuprinde panica: ai ajuns să faci acest drum. Cum au trecut anii! Câte drumuri inutile ai făcut în viață! Câte ore ai pierdut pe drumuri care nu ți-au folosit la nimic! Câte drumuri ai ales greșit și câte au fost corecte! Câte au fost înfundate și câte te-au luminat! Nu e momentul să le numeri. Nu-i timpul pentru nostalgii. Acum du-te și scoate-ți afurisita aia de „situație a stagiilor de cotizare”.

Ideea asta te roade de ceva timp. Du-te ca să te liniștești. Sunt anii tăi de muncă. Munca ta. Fii sigur că vei străbate de mai multe ori acest drum. E doar începutul. Un drum exploratoriu: să vezi cum stai cu CAS-ul. Să verifici și să te convingi că ești în evidențe, că ești la zi cu „stagiile de cotizare”. Un drum de rutină, ce naiba!

Ți-e frică? De aroganța funcționarilor? De situația ta de cotizant? Nu mai poți să dai timpul înapoi. Nu mai poți să mergi ca racul și să-l asculți pe taică-tu: „Din meseria asta n-o să apuci pensia”, ca să iei bucata de hârtie și s-o rupi bucățele – da, băi, tată, ai dreptate, rămân inginer, la dracu cu presa!

Gata. Ți-ai trăit viața. N-o regreta. Ai să intri într-o altă lume: cea a pensionarilor din România. Și asta te sperie. Pentru că îi vezi în piață, pe stradă, la televizor, când presa asta a ta își amintește de ei și le plânge de milă – „părinții și bunicii noștri”. Și tu vei ajunge ca ei: sleit, deprimat, resemnat, senil, turtit de un sistem cinic și nesimțit.

Drumul tău fără întoarcere către această lume începe cu acest drum banal, pentru verificarea „situației stagiilor de cotizare”. Ca să știi. Hai, ridică-te o dată și mișcă-te. Nu mai pierde timpul. Puteai să faci această verificare din contul tău de pe site-ul „casei”, dar e mai bine să te duci acolo, fizic, să verifici la fața locului, printre alți solicitanți. Să te obișnuiești cu „atmosfera”. O mulțime de oameni care au pornit, ca și tine, pe acest drum. Chiar nu ești curios în legătură cu ce va urma?

Rezolvă-ți acest drum ca pe o plimbare de relaxare. Senin, ca această zi. Binevoitor și înțelegător cu cei din jur. Ai să completezi o cerere, ai să-ți iei un bon de ordine, ai să aștepți. Până la urmă, o să-ți vină rândul. Mișcă-te, că doar nu te duci pe picioarele tale la groapa care ți-a fost săpată în cimitir. Deși pensionarea în România este o groapă de mormânt pe care guvernanții ți-o sapă înaintea celei din cimitir. 

Din groapă în groapă, până te prăbușești, cazi la pat și dispari, iar statul e mulțumit că a scăpat de povara de a-ți mai plăti vreo pensie. Stai liniștit: pensia ta n-o să crească deficitul bugetar al României. Dar pensia va fi ultimul „contract” pe care îl vei avea cu România. De aceea e bine să faci acest prim drum la „casă”, ca să te pregătești pentru ultimul contract cu țara ta. Aici te-ai născut, aici ai să mănânci o pensie, aici ai să mori. Câte contracte proaste ai avut cu România, de câte ori ți-ai plătit taxele și impozitele și de câte ori ai votat! Toate au fost pierzătoare. Țară avariată, cu pensionari reduși la o viață de epave. Gata cu lamentațiile! Fii pragmatic, activ – mă rog, proactiv. Du-te să-ți vezi „stagiile de cotizare”!

Tragi de timp și nu este bine. Mai sunt două ore până la sfârșitul programului. Ăia nu fac ore suplimentare… Te holbezi la coperta maronie cu înscrisul „Carnet de muncă”. Dintr-odată recunoști că este cea mai valoroasă „carte” a ta. Îți vine s-o deschizi și să te uiți la fotografia ta de acum mulți ani. Și-ți vine să rupi poza acelui tânăr obraznic și indolent, pentru că îl urăști. Numai că ai vrea să strigi: „Iartă-mă, tată!”. Nimeni n-o să-ți audă strigătul. Strigi degeaba. Lasă „Carnetul de muncă” și du-te odată la „stagiile tale de cotizare”. Drum bun! Ești pe drumul cel bun.                  

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a luat o decizie care a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a luat o decizie care a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Unica.ro
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Antonela Roccuzzo, foto virale de la piscină! Costum de baie, siluetă impecabilă și un detaliu care i-a înnebunit pe fani. Reacția lui Messi? Spune TOT
Tvmania.ro
Antonela Roccuzzo, foto virale de la piscină! Costum de baie, siluetă impecabilă și un detaliu care i-a înnebunit pe fani. Reacția lui Messi? Spune TOT

Alte știri

Rabinul Andrew Baker, director în Comitetul Evreiesc American: „Liderii AUR readuc aceeași viziune a epocii fasciste. Așa ceva nu poate fi acceptat” 
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Rabinul Andrew Baker, director în Comitetul Evreiesc American: „Liderii AUR readuc aceeași viziune a epocii fasciste. Așa ceva nu poate fi acceptat” 
Un milionar român vrea să cumpere fostul Palat BCR, din centrul Bucureștiului de la una dintre cele mai bogate familii din Israel
Știri România 09:41
Un milionar român vrea să cumpere fostul Palat BCR, din centrul Bucureștiului de la una dintre cele mai bogate familii din Israel
Parteneri
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Adevarul.ro
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme
Fanatik.ro
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lars Kramer, olandezul crescut la Ajax care se simte „acasă” la Rapid
Lars Kramer, olandezul crescut la Ajax care se simte „acasă” la Rapid
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cătălina, soția lui Nick de la NND, i-a cerut divorțul artistului. Detalii neștiute despre concurenții de la „Power Couple România”. „M-am speriat”
Stiri Mondene 10:24
Cătălina, soția lui Nick de la NND, i-a cerut divorțul artistului. Detalii neștiute despre concurenții de la „Power Couple România”. „M-am speriat”
Diana Dumitrescu i-a propus soțului ei să se despartă: „Nu vrei să-ți găsești una tânără cu care să faci copii?”. Cum a reacționat Alin Boroi
Stiri Mondene 09:42
Diana Dumitrescu i-a propus soțului ei să se despartă: „Nu vrei să-ți găsești una tânără cu care să faci copii?”. Cum a reacționat Alin Boroi
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
ObservatorNews.ro
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
GSP.ro
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
GSP.ro
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Wowbiz.ro
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului
KanalD.ro
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului

Politic

Nicușor Dan nu e de acord cu o decizie a Guvernului Bolojan: „Toată lumea cumpără cu 10% mai puţin, românii au suferit deja”
Politică 09:47
Nicușor Dan nu e de acord cu o decizie a Guvernului Bolojan: „Toată lumea cumpără cu 10% mai puţin, românii au suferit deja”
De ce Nicuşor Dan nu a fost „teleleu” la Davos: „Nu avem o strategie. Şi n-am avut-o de 35 de ani”
Politică 09:10
De ce Nicuşor Dan nu a fost „teleleu” la Davos: „Nu avem o strategie. Şi n-am avut-o de 35 de ani”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”
Fanatik.ro
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)
Spotmedia.ro
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)