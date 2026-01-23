Între timp, Nicușor a stat pe cameră, că e și frig, și el s-a mai făcut și altădată om de zăpadă în voaiaj cu Spartanul.

Nu s-a dus la Davos, ceea ce a prilejuit furia patrioților rrromâni, care deodată au și uitat că la Davos se întâlnesc șerpilienii cu Soros, Ursula și Macron, ca să ticluiască ei cum să fure apa cu pipeta de la Vidraru și cum să-i bage cip în creier lui Ginel de la Făurei.

Așa că s-a pornit furia suveraniștilor, păi, ce facem, Nicușoare, de aia l-am ales noi pe președintele ales și apoi pe Nuvulon?! Eh?!

Păi, ehe, dacă era Simion, alta era situația, nu se mergea, dar nu se mergea cu mândrie națională, nu așa! Că noi suntem geto-daci și nu stăm la masă cu tâlharii, hai, băieții, hai, băieții, haide…

Necazuri. Iar Nicușor temporizează de parcă e adevăratul fiu din flori al Mamei Omida făcut cu regretatul antrenor de fotbal Angelo Niculescu.

Până alaltăieri toți patrioții erau gen: un te duci tu cu prostu-n drum, că are doar muci în capul ăla, muci și păr – claie. Ni-l prosteau ăia pe acolo, că oricum nu-l bagă nimeni în seamă, ne pomeneam, Doamne ferește!, că ia Trump și Oltenia și-l pune pe lăutarul politic Manda guvernator (Manda care pare că întinează până și nobilele idealuri ale expresiei tanda pe manda). Doamne, apără-ne și păzește-ne!

Tot ei, dar ieri, când n-a mai ieșit Nicușor din palat ca să nu umble teleleu prin lume, vorba unui consilier pe care nu știu de ce, dar parcă l-am văzut și-n serialul „Plaha”: Păi, ce facem sultanule, stăm la căldurică și rezolvăm exerciții și probleme din «Gazeta matematică»?! De ce nu te duci, de ce nu faci, de ce nu dregi?! Du-te, bă, băiatule!

Săracul Nicușor era bun să fie Regina Angliei, nu știu, dragilor, nu mă bag, nu zic eu nimic, dar uite că din păcate nu e Regina Angliei. Nu e Nicușor.

Iar Bolojan, cu chelia lui solemnă, cu sprânceana sa încruntată, taie înainte de la amărâți, că de speciali nu te poți atinge. Au românii vorba lor: Dumnezeu muncește. Sigur că muncește, dar și Bolojan e gata să-i tripleze taxele și impozitele. Stai cuminte, Dumnezeu!

Acestea fiind spuse, nu știu de ce, dar parcă îl și văd pe ultimul carpato-danubiano-pontic intrând cu căciula în mână pe poarta Raiului. Unde este țara pe care v-a dat-o Domnul cu atâta generozitate, carpato?!, are să-l întrebe atunci Sfântul Petru. Nu mai este, Sfinte, cum să vă spun eu dumneavoastră: s-a furat, atât s-a putut, ne înțelegem noi, merge și așa? Și numai ce se pornește ultimul carpato-danubiano-pontic cu mâna sa lungă să strecoare șpaga în buzunarul Sfântului…

Chiar și acestea fiind spuse, de câte ori îl mai văd pe infantilul șarlatan portocaliu jucându-se în dreptul hărții, vreau și aia, vreau și ailaltă, nu știu de ce, dar parcă aud și vocea Uniunii Europene (UE) însăși, unitate în diversitate, d-astea.

Strigă la plăvan ca tribunul vlah de altădată, e fermă vocea: Da o UE nu vrei tu?

