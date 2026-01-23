Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

În vârstă de 29 de ani, concurentul de la Survivor România 2026 are o pregătire fizică remarcabilă și o motivație puternică de a face față provocărilor dure din competiției.

Născut în Bistrița, Alberto Hangan s-a stabilit în Cluj-Napoca, orașul în care a absolvit Facultatea de Inginerie Electrică. Înainte de a intra în jungla din show-ul de la Antena 1, el a avut o carieră diversă: a lucrat ca model, a practicat sporturi de contact și a jucat fotbal la nivel de juniorat pentru echipa Gloria Bistrița.

„Am trecut prin multe greutăți în viața asta, nu mă sperie nimic”, a spus Alberto Hangan înainte să plece în Republica Dominicană.

Concurentul de la Survivor România 2026 a practicat judo și box în tinerețe, sporturi care i-au dezvoltat reflexele, forța și disciplina, apoi și-a concentrat atenția pe antrenamentele de sală, ceea ce i-a permis să ajungă într-o formă fizică impresionantă.

Alberto Hangan spune despre el că pregătirea fizică este una dintre principalele sale avantaje în competiție, dar și experiența în modelling îi oferă, de asemenea, un plus în competiție.

