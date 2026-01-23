Măsura afectează majoritatea celor peste 100.000 de vehicule Lexus vândute în Germania, conform sursei.

Autoritățile germane au obligat Lexus, marca de lux a Toyota, să dezactiveze de la distanță sistemul de încălzire a mașinii din cauza reglementărilor eco.

Conform sursei, sistemul auxiliar de climatizare a fost de asemenea dezactivat brusc pentru mii de alți șoferi Toyota și Lexus.

Funcția încălzea mașina la interior, scaunele și dezgheța parbrizul.

Furie online

Măsura a stârnit furie în mediul online. Numai în 2025, compania a vândut peste 100.000 de vehicule în Germania. Dezactivarea afectează majoritatea acestora, deși afectează și modelele din anii anteriori.

Funcția de preîncălzire era disponibilă anterior gratuit prin aplicațiile MyToyota sau Lexus Link Plus, dar a fost dezactivată pe vehiculele cu motor cu ardere internă din toată Germania, potrivit purtătorului de cuvânt al Toyota, Ralph Muller.

Toyota spune că a protejat clienții de amenzi

Toyota a dezactivat funcția „pentru a proteja utilizatorul vehiculului de amenzi”, deoarece autoritățile consideră că încălzirea de la distanță este o „funcționare inutilă” care produce „poluare evitabilă cu gaze de eșapament”.

Toyota a susținut că a dezactivat-o pentru a „proteja” proprietarii de potențiale amenzi în conformitate cu reglementările în vigoare.

Nu este o directivă europeană, Germania a acționat singură.

Vehiculele pur electrice și hibridele plug-in, în care încălzirea cabinei funcționează fără a porni motorul cu ardere internă, au în continuare această funcție.

O serie de internauți au comparat măsura cu o distopie, deoarece se elimină o funcție pentru care deja ai plătit, dar guvernul decide ce să folosești și ce nu din propriile bunuri.

Alții au comparat-o cu eliminarea serialelor și filmelor de pe serviciile de streaming.