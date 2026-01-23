Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie, dialoguri incomode, vești tendențioase, incomplete sau știri trunchiate care mai mult îi derutează pe nativi decât îi lămuresc sau îi informează la zi; deplasări asociate unor incidente minore care pot provoca întârzieri.

Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, relațiile de familie par a fi stabile deși nu poate fi vorba despre vreun progres, lămurire sau rezolvare domestică. Lucrurile rămase nerezolvate de la începutul lunii iunie 2025, când Uranus a intrat, pentru câteva luni, în zodia Gemenilor și apoi în retrogradare, nu au permis soluții definitive, dar după 6 februarie și până atunci, nu mai e mult!

Acestea vor trebui gestionate energic pentru a fi duse la bun sfârșit, planeta urmând să părăsească definitiv sectorul familial și domestic pe 26 aprilie 2026. Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, univers afectiv instabil, reacții trecătoare, superficiale și de multe ori nemotivate.

Perioadă în care nativii nu trebuie să aibă reacții sau decizii definitive bazate pe impresii trecătoare și neverificate care îi pot face lesne să greșească sau să exagereze. Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, sensibilități gastrice, metabolice sau digestive; intoleranță la unele alimente. Capacitate redusă de lucru, nativii simțindu-se goliți de energie, apatici și fără chef de muncă sau de activități solicitante fizic.

Cele cinci planete care traversează în prezent casa I a personalității Vărsătorilor vor avea menirea să-i pregătească pe nativi pentru anul care va urma și pentru care aceștia trebuie să fie „antrenați” psihic ca să facă față unor evenimente solicitante, deloc ușor de gestionat, și să ia deciziile necesare. Pe fond, se conturează nevoia unor transformări sau adaptări (în cazul celor mai în vârstă) necesare alinierii lor la niște comandamente sociale.

