Pe o ploaie torenţială, pisanii au amuţit tribunele de pe stadionul Giuseppe Meazza, când au deschis scorul, prin Stefano Moreo, în minutul 11. Cu mijlocaşul român Marius Marin căpitan, oaspeţii au făcut 2-0 în minutul 23, prin acelaşi Moreo.

Chivu a mutat imediat şi l-a aruncat în joc pe Dimarco, iar balanţa s-a înclinat în favoarea gazdelor, care au reuşit o remontada spectaculoasă.

Minutul 39 a adus un penalti pentru Inter, dat după verificarea VAR, din cauza unui henţ a lui Tramoni. Zielinski a transformat cu siguranţă şi faţa meciului s-a schimbat total.

În minutul 41 Lautaro Martinez a egalat, din pasa lui Dimarco, pentru ca în al doilea minut al prelungirilor primei reprize, Bastoni să centreze precis şi Esposito să aducă în avantaj pe elevii lui Chivu. De la 0-2, Inter intra la pauză cu avantaj de un gol, 3-2, şi se afla în control deplin.

La pauză, Marius Marin – care avea un cartonaş galben, a fost schimbat de antrenorul Pisei, Alberto Gilardino, iar Inter a zburdat pe teren. Nerazzurii au mai marcat de alte trei ori. Prima oară în minutul 82, când Dimarco a înscris din voleu, bară-bară gol, apoi Bonny, în minutul 86, iar Mkhitaryan a stabilit scorul final, în minutul 90+3, Inter Milano – Pisa 6-2.

Cu un meci în plus faţă de Milan, Inter se duce, deocamdată, la şase puncte distanţă de concitadina sa, bifând a 17-a victorie stagională şi ajungând la 50 de goluri marcate. Echipa lui Chivu e lider, cu 52 de puncte, urmată de Milan, cu 46, şi Napoli, cu 43.

