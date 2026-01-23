Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 24 – 30 ianuarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Berbec. Poate că, pentru tranșarea lor, nativii ar fi bine să nu mai piardă timpul cu discuțiile inutile și să recurgă la autoritatea unui specialist sau a instituției de resort care să le comunice condițiile legale ale intrării în normalitate. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Taur. Gânduri, neliniști trecătoare, amintiri care răscolesc, recuplări la regimul vieții curente (îndatoriri, obligații, asumarea unor secvențe de viață personală mai puțin plăcute). Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Gemeni. Posibilă modificare a regimului unor venituri ce decurg din activitățile profesionale sau ocazionale (drept de autor, onorariu, indemnizații); unele pot fi micșorate, altele pot fi amânate sau anulate. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Rac. Întreaga săptămână, sectorul banilor și al bunurilor, pentru a căror rezolvare va fi nevoie de înțelegerea sau de cooperarea cu alte persoane și instituții, va fi plin de neprevăzut. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Leu. Comentarii în contradictoriu, dezbateri, întruniri în cadrul cărora nativii vor trebui să formuleze un răspuns clar cu privire la opinia lor referitoare la anumite inițiative care urmează să fie puse în aplicare în câmpul profesional. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Fecioară. Planurile personale vor trebui modificate în funcție de costul lor, de puterea de a face bani a nativului și de utilitatea respectivului proiect într-un moment complicat în plan personal, național sau conjunctural. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Balanță. Unele relații parteneriale vor deveni deranjante, într-o măsură mai mică sau mai mare, dar într-un fel care va impune atât o observare atentă, cât și luarea unor măsuri necesare în funcție de natura parteneriatului. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Scorpion. Oarecare stare generală dezagreabilă (agitație, nervozitate, insomnie, enervări rapide, calmare dificilă, migrene), unele dintre aceste stări pot fi efectul unei suprasolicitări, altele ale unui efort fizic disproporționat. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Săgetător. Efort de a înțelege niște prevederi legale prin care s-ar putea rezolva pretențiile lor materiale sau financiare, de unde și întârzierea nativilor în a aborda o anume strategie de rezolvare a dorințelor lor. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Capricorn. Relații tensionate cu părinții sau rudele în vârstă; nemulțumiri domestice (nevoia de a remedia o defecțiune, de a înlocui un obiect din dotarea gospodăriei); activități obositoare, dacă este vorba de relațiile administrative. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Vărsător. Dialoguri incomode, vești tendențioase, incomplete sau știri trunchiate care mai mult îi derutează pe nativi decât îi lămuresc sau îi informează la zi; deplasări asociate unor incidente minore care pot provoca întârzieri. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 24 – 30 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 24 – 30 ianuarie 2026

Zodia Pești. Peștii vor căuta argumente pentru echilibrul interior în informațiile corecte, nerăstălmăcite sau deformate de comentariile tendențioase sau neprofesioniste, prin informare, consultare, concluzii juste și la obiect. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 24 – 30 ianuarie 2026.

