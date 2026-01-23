​„Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune şi de soluţii de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Într-o perioadă în care costul vieţii a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile şi pentru oamenii care au reală nevoie de ajutor, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituţiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluţii şi o mare nedreptate la adresa oamenilor”, a scris Băluță, care este și președintele PSD Bucureşti, pe Facebook.

El a adăugat că „este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afişează Primarul General la adresa oamenilor suferinzi şi a persoanelor cu handicap, care nu şi-au mai primit indemnizaţiile şi stimulentele de aproape doi ani” și i-a transmis primarului Capitalei „să nu se mai plângă la nesfârşit” că PMB nu mai are bani.

Ciucu i-a răspuns tot pe Facebook: „Populismul lui Daniel Băluţă era de aşteptat. Nu imediat, dar era complet previzibil. Daniel Băluţă, prin influenţa pe care a avut-o la nivelul Coaliţiei pe vremea în care era prietenul premierului Marcel Ciolacu, este direct responsabil de situaţia în care este acum bugetul Bucureştiului”.

„Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB şi pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsideraţie în raport cu nevoile reale ale PMB şi ale bucureştenilor. Îi transmit că nu mai ţine! Ştiu că se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe si inventate. Totuşi, Bucureştiul are nevoie de formule de finanţare predictibile, nu de bugete de bazar, negociate pe sub masa Guvernului”, a completat primarul Capitalei.

Seara, Băluță a explicat care este stadiul lucrărilor de refacere a Planșeului Unirii. „Constructorii au turnat astăzi a patra secțiune a noii plăci de beton din Piața Unirii. Pentru realizarea acesteia (lățime de 32 metri, lungime de 22 de metri și grosime de 1,4 metri), au fost folosiți 432 de metri cubi de beton. De săptămâna viitoare vor începe pregătirile și pentru turnarea celei de-a cincea secțiuni a noului planșeu, iar în paralel, continuăm lucrul și în celelalte zone ale șantierului”, a scris primarul PSD pe Facebook.

Amintim că Daniel Băluță și Ciprian Ciucu au fost rivali în alegerile pentru Primăria Capitalei de anul trecut.

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare în iunie 2025, când Primăria Sectorului 4 a început lucrările la Planșeul Unirii, adică la placa de beton veche de aproape 100 de ani și în pericol de prăbușire. Lucrările la planșeu sunt programate să dureze până în 2027, iar cele de la Pasajul Unirii au ca termen de finalizare anul 2028.

Lucrările la Planșeu vor costa 800 de milioane de lei, adică 160 de milioane de euro și sunt finanțate din fonduri europene, alocate de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării.

Planşeul pe care se află Piaţa Unirii a fost construit în 1935, în timpul regelui Carol al II-lea, iar râul Dâmboviţa trece pe dedesubt. Experții și inginerii de la Universitatea Tehnică de Construcții au avertizat de mai multe ori că întreaga zonă riscă să se prăbușească din cauza degradărilor severe.

