Horoscop săptămânal Berbec – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie, efort de mobilizare pentru diferitele activități care au revenit la normal după o perioadă de vacanță sau de relaxare.

Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, evaluări lucide ale unei situații financiare și corelarea ei cu diferitele cheltuieli care vor trebui făcute pe termen scurt sau mediu, cel târziu până pe 26 aprilie.

Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, dialoguri și consultări în vederea abordării unei noi direcții pedagogice sau profesionale pe care nativii, încă tineri, ar trebui să o parcurgă pentru a obține confirmarea unor competențe necesare continuării altor forme de studiu sau a concurării pentru un post ce necesită o pregătire superioară corespunzătoare. Într-o primă etapă, informațiile venite de la niște instituții li se vor părea că ridică prea multe condiții.

Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, Luna puternică, în tranzit prin zodia Racului și, respectiv, a familiei, în conjuncție cu Jupiter, poate pune în fața nativilor una sau mai multe chestiuni ce trebuie rezolvate pe cale administrativă, dar, deși nevoia abordării și rezolvării lor va fi evidentă, unii Berbeci se vor lovi de rezistența celor în vârstă din familia din care provin, direct implicați în statutul acelor premise patrimoniale (teren, culturi agricole, locuințe), interesul acelora dictându-le tot felul de argumente sau soluții în contrapartidă, care, din păcate, nefiind realiste și nici posibil de pus în aplicare, vor constitui motive de dispută fără sfârșit.

Poate că, pentru tranșarea lor, nativii ar fi bine să nu mai piardă timpul cu discuțiile inutile și să recurgă la autoritatea unui specialist sau a instituției de resort care să le comunice condițiile legale ale intrării în normalitate. Întreaga săptămână, relațiile cu prietenii de toate categoriile vor fi mai intense ca în alte perioade.

