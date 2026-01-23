Cristi Chivu va purta flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026

Cristi Chivu, antrenorul principal al echipei Inter Milano, va purta flacăra olimpică a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, care se vor desfășura între 6 și 22 februarie în Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. Anunțul a fost făcut vineri seară de clubul Inter, înaintea meciului din Serie A cu Pisa, disputat pe stadionul „Giuseppe Meazza”.

„Cristian Chivu va purta flacăra olimpică! 🖤💙 Antrenorul nostru principal este oficial purtător al torței pentru Milano-Cortina 2026!”, a transmis clubul italian pe rețelele sociale.

Lista sportivilor care vor purta flacăra olimpică la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Fostul căpitan al Naționalei României se alătură unei liste impresionante de sportivi care vor duce flacăra olimpică în cadrul ceremoniei din acest an.

Printre aceștia se numără și nume sonore din sportul mondial, precum Gregorio Paltrinieri (înot), Elisa Di Francisca (scrimă), Gianmarco Tamberi (săritura în înălțime), Zlatan Ibrahimovic (fotbal) și Filippo Inzaghi (fotbal), informează GSP.

Delegația României la Milano-Cortina 2026

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive. România va participa cu o delegație formată din 29 de sportivi, reprezentând opt discipline sportive:

Biatlon (Sat Olimpic Anterselva): 6 sportivi

  • Femei: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea
  • Bărbați: George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
  • Antrenori: Gheorghe Stoian, Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu, Vasile Gheorghe

Bob (Sat Olimpic Cortina): 4 sportivi și 1 rezervă

  • Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea (titulari), Andrei Nica (rezervă)
  • Antrenori: Iulian Păcioianu, Dorin Grigore

Patinaj artistic (Sat Olimpic Milano): 1 sportiv

  • Julia Sauter
  • Antrenor: Roxana Luca

Sanie (Sat Olimpic Cortina): 7 sportivi

  • Femei: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu
  • Bărbați: Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban
  • Antrenori: Alexandru Comșa, Radu Eugen

Sărituri cu schiurile (Sat Olimpic Predazzo): 4 sportivi

  • Femei: Daniela Toth, Delia Folea
  • Bărbați: Daniel Cacina, Mihnea Spulber
  • Antrenori: Florin Spulber, Adrian Comănescu

Schi alpin

  • Femei (Sat Olimpic Cortina): Sofia Moldovan, antrenor Luigi Rossi
  • Bărbați (Sat Olimpic Bormio): Alexandru Ștefănescu, antrenor Andrei Burchiu

Schi fond (Sat Olimpic Predazzo):

  • Femei: Delia Reit
  • Bărbați: Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
  • Antrenori: Ioan Lungociu, Ioan Poponeci

Snowboard (Sat Olimpic Livigno): 2 sportive

  • Kata Mandel, Henrietta Bartalis
  • Antrenori: Kinda Geza, Zoltan Reisz

Când vor avea loc Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Ceremonia oficială de deschidere va avea loc pe 6 februarie 2026, la San Siro, unul dintre cele mai iconice stadioane din Milano, iar competițiile sportive vor începe chiar de la începutul lunii februarie. Acestea se vor desfășura pe durata a 17 zile la rând, cu probe în diferite locații din nordul Italiei, de la marile orașe până în munții Dolomiți.

Ceremonia de închidere este programată pe 22 februarie 2026, încheind oficial competițiile olimpice în orașul Verona, într-un decor special, în fața faimosului amfiteatru roman din centrul orașului. Prețurile biletelor pentru Jocurile Olimpice Milano-Corina 2026 au fost anunțate încă din toamna lui 2025.

Peste 3.000 de sportivi sunt așteptați să concureze la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026

Pe parcursul acestor două săptămâni și jumătate, peste 3.000 de sportivi din aproape 90 de țări sunt așteptați să concureze la 16 discipline de iarnă, de la schi alpin și sărituri cu schiurile, până la patinaj, hochei pe gheață sau bobsleigh. Jocurile Olimpice de Iarnă sunt unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive internaționale ale anului.

Rușii și belarușii vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 ca sportivi neutri. Aceștia trebuie să respecte un set de reguli stricte.

Această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă este una specială nu doar pentru programele sportive, ci și pentru modul în care este organizată: competițiile sunt găzduite în mai multe orașe: de la Milano și Cortina dAmpezzo până la Bormio, Livigno sau Val di Fiemme, oferind un mix între oraș și peisajul spectaculos al Alpilor italieni.

Superliga.ro (P)
