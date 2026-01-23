„România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene, ceea ce s-a şi convenit între liderii europeni, vizavi de a participa la acest Consiliu. În ceea ce priveşte suma de un miliard de dolari, sigur, România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul un miliard de dolari, dar trebuie calculat foarte bine cum facem acest lucru, pentru că fiecare leu pe care îl alocăm într-un proiect sau altul trebuie cât se poate de clar justificat de interesul naţional şi de situaţia economică în care ne găsim”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă decizia va fi discutată în CSAT, premierul a răspuns: „Aici trebuie văzut în ce măsură această participare este în concordanţă cu celelalte angajamente pe care România le are, de a participa la alte forumuri şi sunt convins că în momentul în care se va pune această problemă va fi o decizie care va avea nevoie de un anumit suport. E bine să existe un acord”.

Amintim că Nicușor Dan a fost invitat zilele trecute, de Donald Trump, să participe la un așa-numit „Consiliu pentru Pace” inițiat de președintele SUA. Consiliul, descris drept o inițiativă destinată soluționării conflictelor, va fi condus pe viață de Trump, iar țările care acceptă invitația vor avea mandate de trei ani și pot deveni membre permanente dacă plătesc o taxă de un miliard de dolari. În total, au fost invitate aproximativ 60 de state, inclusiv Rusia lui Vladimir Putin.

