Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie, preocupări financiare curente (plăți, cumpărături). Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie,

Peștii vor căuta argumente pentru echilibrul interior în informațiile corecte, nerăstălmăcite sau deformate de comentariile tendențioase sau neprofesioniste, prin informare, consultare, verificare, analiză obiectivă, concluzii juste și la obiect.

Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, conversații în care nativii pot fi atrași de rudele cu care intră în legătură și care nu sunt profitabile nici unei părți: pierdere de timp, abatere a atenției, intoxicare cu știri false (bârfe, exagerări, invenții). Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, univers afectiv hipersensibil și hiperreactiv. Peștii vor da dovadă de vulnerabilitate în fața unor evenimente sau informații, reacționând disproporționat la mesajul sau la semnificația acestora.

Această slăbiciune emoțională i-ar putea face pe cei apropiați, care îi cunosc, să încerce să obțină de la ei un favor, o concesie, o promisiune, speculând slaba lor rezistență la argumente sentimentale sau apelând la șantajul afectiv al lacrimilor, al amintirilor și al reproșurilor. Peștii trebuie să-și tempereze și să-și cenzureze aceste momente de labilitate afectivă și să nu cadă pradă intereselor și manevrelor unor rude lacome și fără scrupule.

Cele cinci planete care tranzitează casa a XII-a a sănătății vor suprasolicita sistemul nervos central și periferic, fiziologia aparatului locomotor inferior (de la rotulă la gleznă, din punct de vedere osos și muscular) și sistemul venos. Organic, nu va fi o perioadă ușor de suportat de către nativi, dar ea poate fi profitabilă prin hiperfuncția creierului și intensitatea proceselor logico-raționale care pot juca un rol creativ (imaginație, fantezie, spirit novator, viziuni originale, gândire rapidă, hiperideație).

