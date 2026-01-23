„Noi, doar în mod politicos, diplomatic, am comunicat că am început analiza, asta este ce s-a întâmplat. De asemenea, la nivelul Ministerului de Externe, au existat consultări cu țări europene cu care suntem mai apropiați legat de cum să tratăm această invitație, care sunt dificultățile lor. Deci există o analiză, și parte din această analiză este un dialog cu țări europene”, a spus Nicușor Dan.

El a precizat că sintagma „un miliard de dolari” nu s-a discutat în Consiliul European: „S-a discutat de foarte multe lucruri, nu s-a discutat de această sumă de un miliard. Suma de un miliard este pentru membrii permanenți. Există o altă categorie de membri, care sunt invitați, și care nu trebuie să plătească această sumă. În orice caz, așa cum am spus, este o propunere de Cartă care este subiect de negociere între Statele Unite și țări care vor să se alăture”.

„În acest moment, fiind invitată, trei ani de zile România nu trebuie să plătească nimic”, a conchis președintele.

Amintim că Nicușor Dan a fost invitat zilele trecute, de Donald Trump, să participe la un așa-numit „Consiliu pentru Pace” inițiat de președintele SUA. Consiliul, descris drept o inițiativă destinată soluționării conflictelor, va fi condus pe viață de Trump, iar țările care acceptă invitația vor avea mandate de trei ani și pot deveni membre permanente dacă plătesc o taxă de un miliard de dolari. În total, au fost invitate aproximativ 60 de state, inclusiv Rusia lui Vladimir Putin.

