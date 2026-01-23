Apelul la 112 a venit în jurul orei 18.30. După ce cadrele medicale au ajuns la fața locului, băiatul a devenit conștient și cooperant. El va fi dus la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.

În acest moment există suspiciunea că adolescentul a consumat droguri în baie, la finalul orelor. Mai exact, este vorba despre un praf de culoare albă, care urmează să fie analizat pentru a se stabili natura exactă a substanței, conform informațiilor Libertatea.

Peste 18% dintre tinerii cu vârste între 15 și 34 de ani au consumat cel puțin o dată droguri, cel mai folosit drog fiind canabisul, potrivit datelor comunicate anul trecut de expertul antidrog Cătălin Țone.

„Și mai avem alte cifre îngrijorătoare. Sunt legate de faptul că avem o vârstă foarte mică la consumul de heroină, 10 ani, s-a comunicat prin raport. De asemenea, s-au înmulțit cazurile de supradoză și de intoxicație cu droguri sintetice la 12-13 ani. Raportul are și date relative, pentru că toate aceste procente sunt sociologice, știm că pot oscila de la o zonă la alta”, a explicat atunci specialistul.

