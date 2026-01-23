„Poliţiştii Secţiei 7 Rurale Lipova au fost sesizaţi despre un scandal în familie, în Lipova. Din cercetări, a reieşit că o femeie de 40 de ani, într-o criză de gelozie, şi-ar fi agresat, lovit şi zgâriat soţul. Pe numele femeii a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, iar în baza probatoriului administrat, aceasta a fost reţinută pentru 24 de ore”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Deşi bărbatul a fost lovit, acesta nu a necesitat internare. Potrivit datelor, în judeţul Arad au fost înregistrate doar cinci cazuri de violenţă domestică în care agresorii au fost femei în anul 2025.

