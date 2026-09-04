Bărbatul a început să ia aur de la locul de muncă în august 2023. Într-una dintre seri, după terminarea programului, a pus tăvile cu aur în seif, dar înainte ar fi ascuns două ghiuluri în pantaloni. În drum spre casă, le-a amanetat la un alt centru. Furturile au continuat. Din vitrină a luat și un lanț, pe care l-a vândut unui cunoscut pentru 3.000 de lei, o sumă apropiată de valoarea de piață.

Bărbatul căruia îi vindea obiectele nu știa, potrivit anchetei, că acestea proveneau din furt. Acesta credea că angajații caselor de amanet beneficiază de reduceri atunci când cumpără bijuterii pentru uz personal și presupunea că angajatul cumpărase legal lanțul, pentru ca apoi să îl revândă cu un mic adaos. Ulterior, aceluiași cunoscut i-au mai fost vândute câteva monede, două verighete și o brățară. Schema a continuat până pe 4 octombrie 2023, când la punctul de lucru al casei de amanet a fost efectuat un control.

A furat în total de 148.000 de lei

Inventarul făcut după control a scos la iveală că din gestiune lipseau aproximativ 148.000 de lei. O parte dintre bunurile luate au fost recuperate de la casele de amanet la care fuseseră lăsate și încă nu fuseseră vândute. În alte cazuri, obiectele din aur nu mai existau în forma inițială. Unele fuseseră deja topite și au putut fi recuperate doar sub formă de lingouri.

Anchetatorii au verificat și activitatea informatică a angajatului, iar căutările făcute după descoperirea lipsei au devenit una dintre cele mai neobișnuite părți ale dosarului.

A căutat pe Google „furt din aur angajat”

În după-amiaza de 4 octombrie, după control, bărbatul a căutat pe Google expresia „furt din aur angajat” iar apoi s-a interesat de prevederile Codului penal privind furtul și delapidarea. La câteva zile distanță, pe 12 octombrie, a făcut alte căutări, printre care „comisie pentru dat afară” și „sancțiune disciplinară furt”, potrivit informațiilor prezentate de Ziarul de Iași.

În aceeași perioadă, și-a luat rămas-bun de la apropiați și i-a cerut nașului său să aibă grijă de copil.

Angajatul a fost trimis în judecată pentru delapidare. În stabilirea pedepsei, magistrații au avut în vedere, potrivit sursei citate, faptul că nu avea antecedente penale, și-a recunoscut faptele, avea studii superioare și era integrat social. Judecătoria l-a condamnat la doi ani de închisoare, dar executarea pedepsei a fost suspendată. Termenul de supraveghere stabilit este tot de doi ani. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Firma și-a recuperat prejudiciul

Casa de amanet la care lucra bărbatul și-a recuperat prejudiciul integral, fie prin recuperarea bunurilor care încă se aflau la alte case de amanet, fie prin despăgubirea plătită de compania de asigurări.

Instanța a stabilit însă și obligații financiare pentru inculpat, care trebuie să plătească acum 61.285 de lei către societatea la care amanetase o parte dintre bunurile luate, și 14.700 de lei către compania de Asigurări. Dosarul nu este însă încheiat definitiv, pentru că sentința Judecătoriei poate fi contestată în apel.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Elgabri 04.09.2026, 12:31

Pai omul ce sa faca a invatat de la politicieni si bugetari care fura de rup !!

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