Cât a încasat statul din taxa de 25 de lei aplicată coletelor Shein sau Temu

Bugetul de stat a încasat aproape 321 de milioane de lei în primele șase luni ale acestui an din aplicarea taxei speciale pe coletele extracomunitare. Măsura, concepută în special pentru a viza comenzile efectuate pe marile platforme de e-commerce din China, precum Temu sau Shein, a înregistrat un vârf în primăvară, urmat de o scădere constantă a sumelor colectate.

Conform datelor oficiale transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), vârful încasărilor a fost atins în luna martie, când la buget s-au adunat peste 62,6 milioane de lei. Din acel moment, trendul a devenit descendent. În luna iunie, sumele colectate au coborât la 43,5 milioane de lei, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 30,6% față de martie.

Ce este „taxa Temu” și la ce comenzi se aplică

Măsura națională, intrată în vigoare la începutul anului, obligă firmele de curierat și de poștă să colecteze o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet livrat din afara spațiului comunitar. Prevederea se aplică pachetelor cu o valoare declarată sub 150 de euro pentru care TVA-ul este datorat în România, indiferent de țara UE prin care mărfurile intră fizic pe teritoriul european.

Chiar și așa, Shein și Temu au găsit o serie de metode prin care să scape de taxele impuse de România și de Comisia Europeană în 2026. Câteva trucuri simple care îi scăpau pe români de aceste taxe au devenit populare și în mediul online, unul dintre „secrete” fiind o metodă prin care utilizatorii își puteau împărți produsele din comandă în mai multe colete.

Câți bani a încasat România din „taxa Temu” în fiecare lună din 2026

Din punct de vedere evolutiv, sumele declarate și încasate de ANAF au arătat astfel:

Ianuarie: 48,92 milioane de lei

Februarie: 55,22 milioane de lei

Martie: 62,66 milioane de lei

Aprilie: 59,81 milioane de lei

Mai: 50,64 milioane de lei

Iunie: 43,50 milioane de lei

Comisia Europeană a introdus o nouă taxă de la 1 iulie 2026

Punctul de cotitură a apărut la jumătatea anului, când cadrul de taxare a devenit și mai strict. Începând cu 1 iulie, Comisia Europeană a introdus o taxă suplimentară de 3 euro pentru fiecare categorie tarifară de produse aflată într-un colet cu valoare de sub 150 de euro. Noua suprataxă europeană este colectată tot prin intermediul operatorilor de curierat, suprapunându-se peste taxa națională deja existentă.

Decizia Executivului european a fost fundamentată pe dorința de a elimina avantajul competitiv incorect de care se bucurau comercianții din afara spațiului comunitar în raport cu firmele locale. Volumul pachetelor de mică valoare intrate în Uniunea Europeană înregistrase o creștere exponențială, dublându-se anual începând din 2022 și ajungând la un nivel record de 4,6 miliarde de colete în 2024, dintre care peste 90% proveneau din China.

Care sunt primele efecte ale „taxei Temu” și ale măsurilor introduse de Comisia Europeană

Primele efecte ale aplicării noilor măsuri la nivel european indică o diminuare vizibilă a comenzilor. Spre exemplu, autoritățile din Franța au raportat deja o scădere de până la 40% a importurilor de pachete mici din afara blocului comunitar.

În paralel, reprezentanții industriei textile europene solicită măsuri de protecție și mai drastice. Organizația EURATEX și partenerii din sectorul de profil au cerut recent Uniunii Europene introducerea unei taxe suplimentare de manipulare, estimată la 10 euro pentru fiecare colet expediat direct consumatorilor finali din afara UE.

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