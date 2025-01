Întâmplarea a avut loc sâmbătă, 18 ianuarie. Elefantul, Plai Khun Thong, de 10 ani și îngrijitorul său, Sanga, de 46 de ani, au venit la festival pentru a vinde trestie de zahăr vizitatorilor din provincia Nong Bua Lamphu.

Totuși, speriat de focurile de artificii din cadrul ceremoniei de deschidere a festivalului, elefantul a creat haos.

NONG BUA LAM PHU - An elephant trampled on five people at a fair when fireworks were lit during the opening ceremony in this northeastern province on Saturday night, but no-one was seriously hurt.



În imagini se vede cum animalul trântește la pământ și rănește mai mulți oameni, în timp ce ceilalți participanți fug. Elefantul a intrat în mulțime și a fugit printre corturi și tarabe, dorind să scape de sunetul care-l speria.

Cinci oameni au fost răniți de elefant

Conform autorităților, cinci oameni au fost răniți și duși de urgență la o unitate spitalicească. Nu au fost raportate răni grave.

Una dintre victime, o femeie de 51 de ani, Yanee, a spus că se plimba cu nepotul ei când a auzit oameni țipând în spatele ei.

„M-am întors să văd ce se întâmplă și am văzut elefantul îndreptându-se spre mine. Nu am putut reacționa la timp și m-a lovit. Am căzut și mi-am luxat glezna, dar nepotul meu nu a pățit nimic. Suntem norocoși că nu am fost striviți”, a declarat femeia.

Guvernatorul local Surasak Aksornkul a declarat că a cerut oficialilor să ajute cetățenii răniți.

Pedeapsa cu care s-ar putea alege îngrijitorul elefantului

„Toți cei răniți au părăsit spitalul Nong Bua Lamphu și s-au întors acasă. Ei sunt îndemnați să depună plângere împotriva stăpânului elefantului. De asemenea, am interzis aducerea din nou a elefanților în incinta festivalului”, a mai spus guvernatorul.

Conform sursei citate, îngrijitorul elefantului a fost reținut de polițiști. El a recunoscut că nu a cerut permisiunea de a aduce elefantul la eveniment.

Bărbatul riscă să fie condamnat la un an de închisoare, la plata unei amenzi de până la 563 de euro sau se poate alege cu ambele.

Organizațiile pentru drepturile animalelor au făcut apeluri repetate pentru interzicerea deținerii și utilizării elefanților în scop turistic, însă majoritatea localnicilor, inclusiv politicienii, refuză să pună capăt abuzurilor.

