Balsamul de rufe – un produs inutil și potențial dăunător

În primul rând, Jakeman sfătuiește să nu mai folosim balsam de rufe. „Nu aș folosi niciodată balsam de rufe”, a declarat ea pentru Daily Mail.

Expertul explică că balsamul lasă un reziduu pe țesături care se acumulează în timp, făcând mai dificilă pătrunderea detergentului și curățarea hainelor.

De asemenea, reduce capacitatea de absorbție a prosoapelor și poate irita pielea sensibilă.

Prea mult detergent – o greșeală costisitoare

O altă greșeală frecventă este utilizarea unei cantități prea mari de detergent. Jakeman avertizează că acest lucru poate lăsa urme vizibile pe haine, mai ales pe cele închise la culoare.

„Nu arată bine”, a comentat ea. În plus, excesul de detergent poate irita pielea sensibilă.

Cât detergent ar trebui să folosim?

Expertul recomandă folosirea a aproximativ o lingură de detergent pentru încărcături mici și două linguri pentru cele mai mari.

„Manualul mașinii de spălat vă va spune cât detergent ar trebui să folosiți pentru aparatul dumneavoastră”, a adăugat Jakeman.

Măsurarea precisă – cheia succesului

În loc să estimăm cantitatea de detergent, Jakeman sfătuiește să măsurăm cu precizie. „Cei mai mulți dintre noi greșim când ghicim și ajungem să folosim mult prea mult”, a concluzionat ea.

Aceste sfaturi simple pot ajuta la îmbunătățirea modului în care ne îngrijim hainele, economisind bani și protejând în același timp pielea sensibilă. Urmând recomandările experților, putem asigura o curățare eficientă a rufelor fără a compromite calitatea țesăturilor sau sănătatea noastră.