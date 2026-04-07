Femeia a achiziționat recent o Tesla Model S, crezând că va economisi bani la navetă. Însă, după doar două zile de utilizare, au apărut probleme majore la baterie, relatează publicația auto Motor1.com.

„Am încărcat mașina la 80-90%, dar imediat după ce am scos cablul, procentajul a scăzut la 60%”, a mărturisit aceasta.

În drum spre serviciu, autonomia s-a redus cu încă 20%, ajungând la doar 40%.

Sperând să rezolve problema, femeia a mers la un centru Tesla pentru a utiliza un supercharger. Totuși, după o oră de așteptare pentru a înregistra mașina pe numele său, vehiculul a afișat mesaje de eroare pe ecranul de bord: bateria era complet defectă și nu mai putea fi încărcată.

Situația s-a agravat când femeia a descoperit, prin aplicația Tesla, că bateria nu mai era acoperită de garanția producătorului. Potrivit Tesla, garanția pentru bateriile Model S este valabilă timp de opt ani sau până la 240.000 km, oricare dintre aceste limite este atinsă prima.

Mașina avea 177.000 de kilometri parcurși, dar este posibil ca vehiculul să fi depășit limita de opt ani. Femeii i s-au cerut 16.000 de dolari pentru a repara bateria unei mașini pe care nici măcar nu o poate conduce până nu este reparată.

„Nu m-am documentat bine înainte de a cumpăra mașina”, a recunoscut femeia într-un apel telefonic cu Alex, un vânzător specializat în vehicule electrice.

El i-a recomandat să ceară revocarea tranzacției la dealer sau să ia în considerare acționarea în instanță. Totuși, femeia a ezitat, deoarece celelalte opțiuni de finanțare ar fi implicat rate mai mari.

„Un cost lunar mai mare este mai bun decât o mașină care nu poate fi condusă”, i-a răspuns Alex.

