Femeia a decis să renunțe la genele false în timpul pandemiei

Deși aparent banală, decizia de a renunța la genele false avea să îi schimbe femeii viața radicală. Tânăra din Cheshire, Marea Britanie, susține că hotărârea simplă pe care a luat-o ca să reducă unele costuri în perioada carantinei a salvat-o.

Tânăra a povestit că a mers la salon și i-a spus cosmeticienei să îi dea jos genele, mai ales că în zilele de carantină nu ieșea din casă. Acesta a fost și motivul care a determinat-o să ia o pauză și să renunțe la genele din salon.

Ce a descoperit la scurt timp după ce și-a scos genele false

Odată ce și-a scos genele, ea a descoperit o tumoare benignă, ascunsă în spatele ochiului drept.

Jenny Keepe avea 34 de ani, când a descoperit problema, în iunie 2020. Totul s-a întâmplat în timpul unui grătar de familie, când mama sa a observat că ochiul drept părea să fie ușor umflat, potrivit Mirror.

„Eram la grătar cu familia mea când mama mi-a spus că ochiul meu drept pare mai mare. Nu am băgat de seamă, purtam de obicei gene false care ascundeau bine partea de sus a ochilor. Din cauza pandemiei, am renunțat la ele, iar atunci mama a observat ce se întâmplă”, a mărturisit ea, pentru sursa citată mai sus.

Tânăra purtase extensii de gene ani de zile și niciodată nu remarcase că unul dintre ochi era mai umflat ca celălalt.

Medicii au descoperit o tumoare în spatele ochiului

Jenny a mers la un control oftalmologic de rutină, unde medicii au identificat o problemă la spatele ochiului drept. Un RMN de urgență a dezvăluit prezența unei tumori cerebrale.

În iulie 2020, Jenny a fost supusă unei intervenții chirurgicale de 10 ore pentru a elimina o parte din tumoare, urmată de o a doua operație în octombrie, care a dus la îndepărtarea a 50% din formațiunea tumorală.

„Eram în stare de șoc, nu mă așteptam la așa ceva. A fost foarte înfricoșător. Nu aveam alte simptome, nici măcar dureri de cap”, a spus Jenny.

Cum se simte în prezent tânăra care a descoperit tumoarea după ce a renunțat la extensiile de gene

Tumora lui Jenny a fost stabilizată în urma ședințelor de radioterapie, iar acum face control anual pentru a monitoriza evoluția acesteia.

Jenny mai adaugă că renunțarea la extensiile de gene a jucat un rol indirect important în descoperirea problemei.

„Îndepărtarea genelor a accelerat cu siguranță lucrurile. Aș recomanda altora să ia în considerare să renunțe la injecție după câțiva ani și să se asigure că își fac controale și investigații regulate. Controlul de ochi mi-a salvat viața”, a povestit ea, pentru sursa citată mai sus.