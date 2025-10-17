Vizitatorii vor avea ocazia să deguste și să achiziționeze o varietate de produse tradiționale. Conform Ageores, meniul include „mâncăruri tip slow food, care ne duc aminte de copilărie, mustul proaspăt, vinuri – într-o selectie făcută de specialisti, bunătăți pentru cămară – zacuscă, gemuri și dulcețuri, miere, siropuri naturale, dar și cozonaci, plăcinte, sarmale, bogracs”.

Festivalul reunește specialiști renumiți din domeniul gastronomic. Printre aceștia se numără Călin Iulian Barabaș, Mihaela Erbașu, Papp Gyorgy și Cristian Merțe. De asemenea, vor fi prezente echipele Restaurantului Zenovia și Măcelăria Laseba.

Evenimentul își propune să promoveze o alimentație curată, bazată pe produse locale de calitate. Organizatorii încurajează micii producători să ofere produse la prețuri accesibile. Pe lângă oferta culinară, festivalul include și activități sportive.

Echipa Kangoo Jumps România, coordonată de Kinga Sebestyen, va anima atmosfera cu demonstrații energice.

Festivalul Bunătăților face parte din programul cultural și de diplomație publică al Arruba Garden – Paleu. Proiectul este susținut de Turnaflight Comp.

