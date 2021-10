Filme Netflix noiembrie 2021. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări începând din luna noiembrie. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

Filmele lunii noimebrie pe Netflix

Narcos: Mexico: Sezonul 3

Narcos: Mexico: Sezonul 3 Trailer – – Filme Netflix noiembrie 2021

Din 5 noiembrie, unul dintre cele mai apreciate filme Netflix și mult așteptate în 2021, Narcos, vine cu cel de-al treilea sezon.O nouă generație de lideri de cartel luptă pentru putere, jurnaliștii vânează adevărul, iar agenții guvernamentali acționează la limita dintre dreptate și corupție.

Arcane – din 1 noiembrie

Arcane Trailer – – Filme Netflix noiembrie 2021

Un alt film Netflix apreciat în luna noiembrie 2021 este Arcane.

Tensiunile dintre cele două orașe ating cote maxime în timp ce noile invenții alimentează o posibilă revoluție. În Piltover, Hextech democratizează magia, în Zaun, un medicament transformă oamenii în monștri. Arcane îi aduce la viață pe unii dintre cei mai cunoscuți campioni din League of Legends.

Arcane explorează echilibrul delicat dintre înstăritul oraș Piltover și lumea sordidă din Zaun. Tensiunile dintre cele două orașe ating cote maxime atunci când, în Piltover, este creat hextech, o tehnică ce permite oricui să controleze energia magică, iar în Zaun este creat un nou medicament, numit Sclipire, care transformă oamenii în monștri. Rivalitatea dintre cele două orașe dezbină familii și prieteni, Arcane aducând la viață relațiile care îi definesc pe unii dintre cei mai cunoscuți campioni din League of Legends, printre care Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce și Viktor. Bazat pe universul din spatele jocului League of Legends, acest serial animat explorează o lume complexă, cu decizii care țin de morală, animație uluitoare și povești pline de suspans.

Red Notice – din 12 noiembrie

Red Notice -Trailer – – Filme Netflix noiembrie 2021

Interpolul emite o notificare roșie (un mandat pentru localizarea și arestarea celor mai căutați infractori din lume), iar cel mai bun expert în profilare de la FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), trece la treabă. În căutările lui pe tot globul, se trezește în mijlocul unui jaf îndrăzneț și se vede forțat să-și unească forțele cu cel mai mare hoț de opere de artă din lume, Nolan Booth (Ryan Reynolds), pentru a-l prinde pe cel mai căutat hoț de opere de artă din lume, supranumit Nebunul (Gal Gadot).

Aventura amețitoare care urmează îi poartă pe cei trei în jurul lumii, pe ringul de dans, într-o închisoare izolată, în junglă și, cel mai grav pentru fiecare dintre ei, îi ține mereu unul în compania celuilalt. Din distribuția de excepție mai fac parte Ritu Arya și Chris Diamantopolous. Bazat pe scenariul lui Rawson Marshall Thurber (Agenți aproape secreți, Infernul din zgârie-nori) care semnează și regia și produs de Hiram Garcia, Dwayne Johnson și Dany Garcia din partea Seven Bucks Productions, compania Flynn Picture Co., care îi aparține lui Beau Flynn și Bad Version, Inc., compania lui Thurber, Red Notice este un joc sofisticat de-a șoarecele și pisica (intervine și o a doua pisică), ce ne poartă într-o călătorie prin întreaga lume.

Seriale Netflix noiembrie 2021

Big Mouth – Sezonul 5 – din 5 noiembrie

Big Mouth – Sezonul 5 Trailer- – Filme Netflix noiembrie 2021

Confesiuni romantice, tirade furioase și zvonuri răutăcioase fac prăpăd, iar viermi și zburători își croiesc drumul către inimile găștii de la școala Bridgeton.

Gloria -din 5 noiembrie

Gloria Trailer – Filme Netflix noiembrie 2021

Spionajul, minciunile și secretele domină atmosfera în Glória do Ribatejo, în 1968, când un inginer de la Radio Europa Liberă complotează în Portugalia Războiului Rece.

The Club – din 5 noiembrie

În Istanbulul anului 1955, o mamă și o fiică se reîntâlnesc după o despărțire de 17 ani. Bazat pe o poveste adevărată.

The Unlikely Murderer – din 5 noiembrie

The Unlikely Murderer – Trailer

Serialul ne prezintă modul în care un bărbat care pretinde că a asistat la asasinarea lui Olof Palme, prim-ministrul Suediei, ar putea să scape nepedepsit pentru crimă.

Gentefied- sezonul 2- din 10 noiembrie

Familia Morales face totul ca să împiedice deportarea bătrânului. Ana, Chris și Erik înfruntă noi provocări în viețile lor romantice și profesionale.

Lies and Deceit – din 15 noiembrie

O profesoară de literatură își caută dreptatea împotriva unui chirurg despre care pretinde că ar fi violat-o, în vreme ce el neagă totul cu vehemență.

Christmas Flow – din 17 noiembrie

Filme Netflix Noiembrie 2021

O iubire neașteptată se înfiripă de Crăciun între un rapper faimos și o jurnalistă tenace. Vor reuși oare să facă relația să funcționeze în ciuda diferențelor dintre ei?

RiverDale- sezonul 6 – din 17 noiembrie

Această dramă întunecată cu adolescenți revine cu al șaselea sezon.

Tear Alomg The Dotted Line – din 17 noiembrie

În timpul unei călătorii în afara orașului alături de prieteni, un desenator din Roma și conștiința lui, un tatu, reflectează asupra vieții și iubirii neîmpărtășite.

The Queen of Flow- Sezonul 2 – din 17 noiembrie

La mulți ani după ce a căutat să se răzbune, Yeimy duce o viață liniștită. Însă eliberarea lui Charly din închisoare și revenirea unui dușman schimbă totul.

Blown Away: Christmas – din 19 noiembrie

Blown Away: Christmas Trailer – Filme Netflix noiembrie 2021

Cinci concurenți revin și umplu atelierul cu creații festive în acest concurs cu temă de sărbători. Miza constă în 10.000 de dolari și titlul de cel mai bun sticlar.

Cowboy Bebop – din 19 noiembrie

Un grup pestriț de vânători de recompense urmărește cei mai periculoși infractori ai galaxiei. Ei salvează lumea… pentru o sumă potrivită. Un serial de acțiune.

HellBoud- din 19 noiembrie

Ființe nepământene împart pedepse sângeroase și damnează oamenii, determinând apariția unui grup religios care răspândește teoria justiției divine.

Reflection of You – din 19 noiembrie

Reflection of You Trailer

Viața fabuloasă a unei pictorițe de succes începe să se destrame când o fostă prietenă cu un viitor promițător revine în peisaj, însă e doar o umbră a ceea ce a fost.

New World – din 20 noiembrie

În acest reality-show cinci vedete fac strategii și se sabotează pentru a câștiga bani virtuali pe care îi vor încasa în ziua plecării de pe o insulă utopică.

Masters of The Universe: Revelation: Partea 2

Din 23 noiembrie, pe Netflix, o bătălie groaznică destramă Eternia, iar Teela și un grup neobișnuit fac echipă pentru a salva universul. O continuare a serialului clasic din anii ‘80.

True Story – din 24 noiembrie

True Story – Trailer

O oprire în turneu devine o chestiune de viață și de moarte pentru un comedian după ce urmările unei seri cu fratele lui amenință să distrugă tot ce a construit.

F is for Family – sezonul 4 – 25 noiembrie

Această comedie animată vulgară și nostalgică revine cu un al cincilea sezon.

Elves- 28 noiembrie

Doi frați în vacanță pe o insulă izolată dau peste niște elfi. Însă aceștia nu construiesc jucării de Crăciun, ci sunt însetați de sânge și terorizează localnicii.

Decoupled

Un scriitor mizantrop și soția lui, fondatoare a unei companii, se împart între divorțul iminent și absurditățile și bizareriile din cercul lor de oameni înstăriți.

Filme Netflix noiembrie 2021

The Claus Family – 1 noiembrie

Printre cele mai haioase filme Netflix în noiembrie 2021 e The Claus Family. Când bunicul lui se îmbolnăvește subit, Jules, care detestă sărbătorile, descoperă moștenirea magică a familiei și își dă seama că numai el ar putea salva Crăciunul.

Love Hard- 5 noiembrie

Filme Netflix noiembrie 2021

După ce-l întâlnește pe Făt-Frumos online, o scriitoare din Los Angeles zboară 5.000 de km să-i facă o surpriză de Crăciun, dar cea surprinsă va fi ea.

Passing – 10 noiembrie

În New Yorkul anilor 20, o femeie de culoare își vede lumea dată peste cap după ce în viața ei apare o fostă prietenă din copilărie care se dă drept albă.

The Princess Switch 3: Romancing the Star – 18 noiembrie

O relicvă neprețuită de Crăciun este furată, iar Margaret și Stacy, sosia ei, apelează la îndrăzneața Fiona, copia fidelă a lui Stacy, și la fermecătorul ei fost iubit.

Tick, Tick… Boom! – 19 noiembrie

În pragul aniversării a 30 de ani, un compozitor talentat de muzică de teatru se împarte între iubire, prietenie și presiunea de a crea ceva măreț, cât mai are timp.

A Boy Called Christmas – din 24 noiembrie

Filme Netflix de Crăciun

Pornit într-o călătorie pentru a-și găsi tatăl și a aduce acasă darul speranței, neînfricatul Nikolas își întâlnește destinul într-un ținut magic, locuit de spiriduși.

A Castle for Christmas – din 26 nooiembrie

O scriitoare americană încearcă să cumpere un castel scoțian de la un duce morocănos care ezită să vândă, însă tranzacția vine cu unele surprize pentru cei doi.

The Harder They Fall – 3 noiembrie

Proscrisul Nat Love vrea răzbunare și pornește călare împreună cu banda sa pentru a-l învinge pe Rufus Buck, un criminal nemilos ajutat recent să evadeze din închisoare.

Father Christmas is Back – din 6 noiembrie

Patru surori mereu puse pe harță învață rapid despre importanța unei familii unite când, de Crăciun, tatăl demult înstrăinat își face apariția la fastuosul lor conac.

7 Prisoners – 11 noiembrie

Un adolescent încearcă să scape din ghearele unui traficant de carne vie și e nevoit să aleagă între viața dusă conform codului său moral și lupta pentru supraviețuire.

Love Me Instead – din 19 noiembrie

Mehmet Ada Oztekin regizează această dramă de familie despre reîntâlnirea dulce-amară dintre tată și fiică.

OutLaws – din 22 noiembrie

Un adolescent introvertit ajunge într-un grup de inadaptați și realizează în scurt timp că este depășit de situație.

Bruised – 24 noiembrie

Filme Netflix Noiembrie 2021

O fostă vedetă MMA revine în cușcă și luptă pentru o ultimă șansă la izbăvire după ce fiul pe care l-a părăsit revine în viața ei. Protagonistă și regizoare: Halle Berry.

The Summit of The God – din 30 noiembrie

În această adaptare a unei serii manga bazate pe un roman din 1998, o cameră foto Kodak atrage un fotojurnalist într-o aventură pe Everest.

Filme Documentare Netflix noiembrie 2021

Camp Confidential: America’S Secret Nazis – 2 noiembrie

În acest scurt documentar de animație, veterani din al Doilea Război Mondial vorbesc despre tabăra americană secretă unde soldați evrei au interogat prizonieri naziști.

Catching Killers – 4 noiembrie

Filme Netflix Noiembrie 2021

Anchetatorii care au urmărit ucigași în serie infami dezvăluie detaliile tulburătoare și terifiante ale cazurilor pe care le-au instrumentat cu eforturi uriașe.

A Cop Movie – din 5 noiembrie

Acest documentar la limita dintre realitate și ficțiune explorează corupția din poliția mexicană prin experiențele a doi polițiști.

Animal – 10 noiembrie

Acest serial captivant urmărește cele mai maiestuoase creaturi ale lumii, surprinzând scene unice emoționante, dar și cumplite.

Tiger King – 17 noiembrie

Nu crezi că ar putea exista mai multe răsturnări de situație în această poveste? Tiger King se întoarce cu un al doilea sezon care sapă mai departe misterele, nebunia și haosul care au captivat publicul din întreaga lume.

Lead Me More – 18 noiembrie

În lupta pentru supraviețuire, persoanele fără adăpost din California au de suferit, pe măsură ce prețurile caselor cresc și lasă și mai mulți oameni pe stradă.

The Mind, Explained – sezonul 2- 19 noiembrie

Documentare Netflix 2021

Mintea are capacități uluitoare, dar ne poate sabota cele mai bune intenții. Descoperă știința din spatele creativității, spălării pe creier și multe altele.

Dig Deeper: The Dissapearence of Birgit Mayer – 26 noiembrie

După dispariția lui Birgit Meier în 1989, pistele greșite ale poliției duc la tergiversarea cazului timp de ani de zile. Dar fratele ei nu renunță la căutarea adevărului.

14 Peaks: Nothing is Impossible – 29 noiembrie

Alpinistul Nims Purja conduce o trupă de șerpași pentru a escalada 14 vârfuri de peste 8.000 de metri în șapte luni, doborând astfel recordul anterior, de șapte ani.

Filme Netflix pentru copii – noiembrie 2021

Ridley Jones: Sezonul 2 – din 2 noiembrie

Filme Netflix pentru copii – noiembrie 2021

Ridley își continuă aventurile alături de echipa sa curajoasă, își face noi prieteni, pleacă în misiuni și mai îndrăznețe și își caută Ochiul Busolă! Unul dintre cele mai așteptate filme Netflix pentru copii în noiembrie 2021.

Storybots: Laugh, Learn, Sing – 16 noiembrie

Învață împreună cu Beep, Boop, Bing, Bang și Bo, care parcurg alfabetul muzical, de la antrenantul A, la mărinimosul M și tocmai până la Z!

Dogs in Space – 18 noiembrie

Filme Netflix pentru copii – noiembrie 2021

În viitorul apropiat, savanții de pe Pământ trimit o armată de câini modificați genetic să exploreze galaxia în căutarea unei noi planete care să le devină casă.

Waffles + Mochi’S Holiday Fest

Lumea se adună acasă la Gofre și Mochi, pentru un festin de Ghețuș, sărbătoarea de iarnă a păpușilor. Există o singură problemă: Ghețușul nu există!

Robin Robin – din 24 noiembrie

În acest scurtmetraj stop-cadru, o pasăre crescută de șoricei se întreabă care e locul ei pe lume și pleacă într-o călătorie îndrăzneață pentru a-l descoperi.

