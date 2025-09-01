Timișoreanul care a cucerit cu o baghetă America

Regizorii multimedia, Nona Ciobanu și Peter Kosir au creat un scenariu vizual pentru Salome de Richard Strauss op. 54, alături de premiatul GRAMMY, dirijorul Cristian Măcelaru.

Măcelaru este director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței, director artistic și dirijor principal al Orchestrei Simfonice World Youth de la Centrul de Arte Interlochen, responsabil de direcția muzicală și conducerea dirijorală a Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo, precum și dirijor principal al Orchestrei Simfonice WDR din Köln, unde a activat în stagiunea 2024-2025, urmând ca în stagiunea 2025-2026 să continue în calitate de partener artistic.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”
Recomandări
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”

Cristian Măcelaru a captat atenția internațională pentru prima dată în 2012, când a apărut la pupitrul Orchestrei Simfonice din Chicago, în locul lui Pierre Boulez.

În același an, a primit „Solti Emerging Conductor Award” pentru tineri dirijori, o distincție prestigioasă acordată o singură dată în istoria fundației, urmată în 2014 de „Solti Conducting Award”.

De atunci, a dirijat cu regularitate concertele unora dintre cele mai bune orchestre americane, printre care Orchestra Simfonică din Chicago, Orchestra Filarmonicii din New York, Orchestra Filarmonicii din Los Angeles, Orchestra Simfonică din Cleveland, Orchestra Simfonică din St. Louis și Orchestra Simfonică Națională.

Cel mai mic dintre 10 frați

Măcelaru s-a născut în 15 martie 1980, la Timișoara și s-a format ca violonist în România, în orașul Timișoara. „Am crescut într-o familie cu 10 frați în care era un program foarte bine definit vizavi de școală și studiul muzical – declara artistul. La sfârșitul clasei a II-a am început să cânt în orchestra bisericii. Activitățile din casă se reduceau la făcut focul și ce era strict necesar pentru că eram cel mai mic.

Din clasa a V-a m-am axat foarte mult pe concursuri naționale și internaționale de vioară. Dimineața eram la școală, iar ziua studiam”.

Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism
Recomandări
Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Toți cei 10 frați urmau acest program: școală dimineața, studiu muzical în restul zilei. De la vârsta de 17 ani, s-a stabilit în Statele Unite ale Americii.

„Tata a fost sculer-matrițer într-o fabrică din Timișoara și nu a vrut să fie membru de partid, era și foarte implicat în biserică, nu a acceptat să îi toarne pe ceilalți din biserică. Săptămânal era chemat la Securitate și niciodată nu a acceptat să toarne. A fost ținut în această teroare toată viața, dar a găsit modul în care el să fie fericit – muzica”.

Pasionat de muzică, tatăl a format o orchestră a bisericii și a îndrumat fiecare copil să studieze un instrument. Toată familia Măcelaru cânta la instrumente, de la copii la verișori, dar nu toți au făcut o carieră în muzică.

„M-am născut, am crescut și m-am format în Timișoara, din tinerețe, și întotdeauna îmi aduc aminte că Filarmonica Banatul a fost orchestra pe care am ascultat-o de când eram copil. Educația pe care am primit-o la Liceul de Muzică din Timișoara m-a ajutat să ajung foarte departe în lume”, spunea dirijorul Cristian Măcelaru, aflat la Timișoara, în 31 iulie 2020, atunci când a primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei.

Urmărit de 1,5 miliarde de telespectatori la Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris

Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
Recomandări
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”

Cristian Măcelaru a participat la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris, vizionată de 1,5 miliarde de telespectatori din întreaga lume, la care a condus Orchestra Națională a Franței și Corul Radio France în interpretarea Imnului Olimpic, în timp ce steagul olimpic a fost ridicat sub Turnul Eiffel.

Recent, a lansat un album cu Simfoniile și cele două Rapsodii române de Enescu, alături de Orchestra Națională a Franței, înregistrat la Deutsche Grammophon.

Distribuția Salome de Richard Strauss

Distribuția Salome de Richard Strauss este una de excepție: soprana Jennifer Holloway joacă rolul Salomeea, baritonul Iain Paterson este Ioan, mezzosoprana Tanja Ariane Baumgartner – Irodiada, tenorul Gerhard Siegel este Irod, tenorul Oleksiy Palchykov joacă rolul lui Narraboth. În alte roluri îi putem vedea pe Bianca Andrew, Thomas Ebenstein, Michael Smalwood, Christophe Ponect de Solages, Peter Kirk, David Ostrek, Artyom Wasnetsov, Artur Janda, William Socolof, Liam James, Kari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul exploziei de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, surprins de camere. Martor: „Era o problemă mecanică” | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Lamine Yamal îi depășește pe Messi și Fernando Torres cu un record aparte în La Liga
GSP.RO
Lamine Yamal îi depășește pe Messi și Fernando Torres cu un record aparte în La Liga
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca
Tvmania.ro
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca

Alte știri

Ursula von der Leyen la Constanța, unde se întâlnește cu Nicușor Dan. Premierul Ilie Bolojan va lipsi
Știri România 12:23
Ursula von der Leyen la Constanța, unde se întâlnește cu Nicușor Dan. Premierul Ilie Bolojan va lipsi
Românii trimiși din spitale la cabinete private îi pot reclama pe medici direct pe site-ul Ministerului Sănătății
Știri România 12:15
Românii trimiși din spitale la cabinete private îi pot reclama pe medici direct pe site-ul Ministerului Sănătății
Parteneri
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Adevarul.ro
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să semneze. Prima reacție a lui Cristi Balaj. Exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să semneze. Prima reacție a lui Cristi Balaj. Exclusiv

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „Happy Café”, prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. „Cel mai important este să ne simțim bine”
Stiri Mondene 12:36
Ce se va întâmpla cu emisiunea „Happy Café”, prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. „Cel mai important este să ne simțim bine”
Imagini de la nunta Otiliei Bilionera cu Bekir Ali. Petrecerea a avut loc la restaurantul unui hotel de cinci stele, într-o zonă cu specific otoman
Stiri Mondene 12:11
Imagini de la nunta Otiliei Bilionera cu Bekir Ali. Petrecerea a avut loc la restaurantul unui hotel de cinci stele, într-o zonă cu specific otoman
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
ObservatorNews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Libertateapentrufemei.ro
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Mediafax.ro
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Un tânăr a murit în județul Iași, în timp ce se plimba cu bicicleta! Acesta și-a găsit sfârșitul la doar 22 de ani
KanalD.ro
Un tânăr a murit în județul Iași, în timp ce se plimba cu bicicleta! Acesta și-a găsit sfârșitul la doar 22 de ani

Politic

Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Politică 10:08
Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Politică 07:48
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile