Timișoreanul care a cucerit cu o baghetă America

Regizorii multimedia, Nona Ciobanu și Peter Kosir au creat un scenariu vizual pentru Salome de Richard Strauss op. 54, alături de premiatul GRAMMY, dirijorul Cristian Măcelaru.

Măcelaru este director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței, director artistic și dirijor principal al Orchestrei Simfonice World Youth de la Centrul de Arte Interlochen, responsabil de direcția muzicală și conducerea dirijorală a Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo, precum și dirijor principal al Orchestrei Simfonice WDR din Köln, unde a activat în stagiunea 2024-2025, urmând ca în stagiunea 2025-2026 să continue în calitate de partener artistic.

Cristian Măcelaru a captat atenția internațională pentru prima dată în 2012, când a apărut la pupitrul Orchestrei Simfonice din Chicago, în locul lui Pierre Boulez.

În același an, a primit „Solti Emerging Conductor Award” pentru tineri dirijori, o distincție prestigioasă acordată o singură dată în istoria fundației, urmată în 2014 de „Solti Conducting Award”.

De atunci, a dirijat cu regularitate concertele unora dintre cele mai bune orchestre americane, printre care Orchestra Simfonică din Chicago, Orchestra Filarmonicii din New York, Orchestra Filarmonicii din Los Angeles, Orchestra Simfonică din Cleveland, Orchestra Simfonică din St. Louis și Orchestra Simfonică Națională.

Cel mai mic dintre 10 frați

Măcelaru s-a născut în 15 martie 1980, la Timișoara și s-a format ca violonist în România, în orașul Timișoara. „Am crescut într-o familie cu 10 frați în care era un program foarte bine definit vizavi de școală și studiul muzical – declara artistul. La sfârșitul clasei a II-a am început să cânt în orchestra bisericii. Activitățile din casă se reduceau la făcut focul și ce era strict necesar pentru că eram cel mai mic.

Din clasa a V-a m-am axat foarte mult pe concursuri naționale și internaționale de vioară. Dimineața eram la școală, iar ziua studiam”.

Toți cei 10 frați urmau acest program: școală dimineața, studiu muzical în restul zilei. De la vârsta de 17 ani, s-a stabilit în Statele Unite ale Americii.

„Tata a fost sculer-matrițer într-o fabrică din Timișoara și nu a vrut să fie membru de partid, era și foarte implicat în biserică, nu a acceptat să îi toarne pe ceilalți din biserică. Săptămânal era chemat la Securitate și niciodată nu a acceptat să toarne. A fost ținut în această teroare toată viața, dar a găsit modul în care el să fie fericit – muzica”.

Pasionat de muzică, tatăl a format o orchestră a bisericii și a îndrumat fiecare copil să studieze un instrument. Toată familia Măcelaru cânta la instrumente, de la copii la verișori, dar nu toți au făcut o carieră în muzică.

„M-am născut, am crescut și m-am format în Timișoara, din tinerețe, și întotdeauna îmi aduc aminte că Filarmonica Banatul a fost orchestra pe care am ascultat-o de când eram copil. Educația pe care am primit-o la Liceul de Muzică din Timișoara m-a ajutat să ajung foarte departe în lume”, spunea dirijorul Cristian Măcelaru, aflat la Timișoara, în 31 iulie 2020, atunci când a primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei.

Urmărit de 1,5 miliarde de telespectatori la Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris

Cristian Măcelaru a participat la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris, vizionată de 1,5 miliarde de telespectatori din întreaga lume, la care a condus Orchestra Națională a Franței și Corul Radio France în interpretarea Imnului Olimpic, în timp ce steagul olimpic a fost ridicat sub Turnul Eiffel.

Recent, a lansat un album cu Simfoniile și cele două Rapsodii române de Enescu, alături de Orchestra Națională a Franței, înregistrat la Deutsche Grammophon.

Distribuția Salome de Richard Strauss

Distribuția Salome de Richard Strauss este una de excepție: soprana Jennifer Holloway joacă rolul Salomeea, baritonul Iain Paterson este Ioan, mezzosoprana Tanja Ariane Baumgartner – Irodiada, tenorul Gerhard Siegel este Irod, tenorul Oleksiy Palchykov joacă rolul lui Narraboth. În alte roluri îi putem vedea pe Bianca Andrew, Thomas Ebenstein, Michael Smalwood, Christophe Ponect de Solages, Peter Kirk, David Ostrek, Artyom Wasnetsov, Artur Janda, William Socolof, Liam James, Kari.