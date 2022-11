Black Friday 2022 LIVE BLOG. Cele mai bune oferte de la eMAG în ziua marilor reduceri

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Zeci de magazine și retaileri participă anul acesta la Black Friday 2022, evenimentul cu reduceri care a ajuns prima dată în România în 2011. eMAG și Flanco sunt magazinele care au adus conceptul și în țara noastră.

Anul acesta, cumpărătorii pot găsi cele mai bune oferte de Black Friday la eMAG, Flanco, PC Garage, evoMAG, Fashion Days, Elefant, Notino, Answear, VIVRE și mulți alți retaileri care participă la reduceri.

UPDATE 09:01 – Pentru cei care vor să pună la congelator ceva pentru masa de Crăciun, există o ofertă îmbietoare la carne de porc, astăzi de Black Friday 2022.

Ai și de piftie și de o friptură

Mai exact, Semicarcasa de porc sfertuita, 41.5 (±0.5) kg per bucata, 13.50 lei/kg, Comtim-Smithfield Romania. Costă doar 560,25 lei astăzi!

UPDATE 08:42 – Valoarea medie a coșului de cumpărături al unui client eMAG este, la această oră, 1.440 lei.

UPDATE 08:17 – În prima oră de la startul reducerilor la eMAG, s-au făcut comenzi în valoare de 210.094.499 Lei lei și s-au vândut peste 650.172 de produse.





UPDATE 08:07: EMAG a vândut deja prima casă scoasă la vânzare de BLack Friday. Este vorba despre o casă Cuib nr 3 din complexul rezidențial Liziera de Lac, la 15 minute de metrou Anghel Saligny.

UPDATE 07:31 – Cel mai scump produs din oferta eMAG de Black Friday 2022 este un velier! Mai exact un Velier Dufour 390, motor Volvo, 30 CP, lungime 11.94 m, 2 vele, 3 cabine, Boston Ambiance (311.870 Euro)

UPDATE 07:22 – a început Black Friday la eMAG!

UPDATE 07:13 – Tazz dă vouchere de 100 de lei reduse chiar și la 20 de lei

Televizoare în oferta de Black Friday 2022



eMag a venit cu niște oferte imbatabile la televizoare, un exemplu fiind acest televizor Smart LED, LG 43UP75003LF, 108 cm, Ultra HD 4K, Clasa G- 1.599,99 lei sau acest televizor Smart LED Samsung 50AU7092, cu diagonala de 126 cm, Ultra HD 4K, Clasa G – 1.899,99 lei

Televizor Samsung 32T4302, 80 cm, Smart, HD LED, Clasa F – 899,99Lei

Televizor Samsung LED 43BU8072, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, Clasa G -1.649,99 Lei

Televizor LG LED 55UQ70003LB, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, Clasa G – 1.799,99 Lei

Televizoare OLED și QLED la reducere de Black Friday 2022

Televizor Samsung QLED 43Q60B, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, Clasa G – 1.899,99 Lei

Televizor Samsung QLED 50Q80B, 125 cm, Ultra HD 4K, Clasa G – 3.749,99 lei

Televizor LG OLED OLED55C11LB, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, 100Hz, Clasa G -3.999,99 Lei de la eMAG

Televizor Samsung QLED 50Q80B, 125 cm, Ultra HD 4K, Clasa G – 3.749,99 lei

Televizor Smart Samsung QE50Q60BAUXXH, QLED, 125cm, HDR, Clasa F – 2.649,99 lei

Vezi cele mai bune oferte la televizoare smart 4k sau televizoare OLED de Black Friday 2022, în funcție de buget, diagonală sau marcă!

Produse de lux de Black Friday 2022 la eMAG

Retailer-ul vine cu multe reduceri surpriză:

Ceas dama elegant, Harry Winston, Quartz, 36 x 37.8 mm, Harry Winston Avenue Squared Dual Time – 225.330,07 Lei

Lingou aur, Valcambi Elvetia, 24 k, 100 g, puritate 999.9 ‰ – 29.440Lei

Inel de logodna din platina, 4.30 g, diamante 0.36 carate, 19 pietre, marime 53, La Rosa – 9.108,86Lei

LEXUS LS President Wood AWD 3.5, 359 CP, Graphite Black – 133.601€

Laptopuri la eMag de Black Friday 2022

Laptop Asus TUF Gaming F15 FX506HC-HN004 FHD, I5-11400H, 16GB, 512GB SSD, RTX3050 4GB, Free Dos, Negru – 3.499,99 lei

Laptop Asus Vivobook 17 M1702QA, 17.3″, Full HD, AMD Ryzen 7 5800H, 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Albastru – 3.849,99 lei

Laptop Asus Zenbook 14 UM425QA-KI180W, 14″, Full HD, AMD Ryzen 5 5600H, 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Vega 7, Windows 11 Home, Pine Grey -3.499,99 lei

Primele oferte de Black Friday 2022 în catalogul eMAG

Cel mai mare retailer online din România a început deja să anunțe primele oferte în catalogul eMAG de Black Friday 2022.

eMAG a dezvăluit câteva produse dintre cele peste 1,5 milioane de oferte care vor putea fi achiziționate în ziua cu cele mai multe reduceri din an. Valoarea cumulată a reducerilor pe care eMAG le-a pregătit pentru vineri, 11 noiembrie, de Black Friday se ridică la peste 360 de milioane de lei, iar 69% din ofertă este la cel mai mic preț din 2022.

Case la reducere de Black Friday 2022 în oferta eMAG

EMAG va pune la bătaie două case cu patru camere situate în ansamblul Liziera de Lac, la 15 minute de stația de metrou Anghel Saligny, S-E București, Frumușani, la prețul de 146.895 de euro pentru cei care se gândesc să își cumpără prima casă, cu o reducere de 55.405 de euro.

Este vorba de Casă tip Cuib 3, cu infrastructura completă,P+1, 4 camere, decomandate, 2 băi, 1 grup sanitar, finisată, suprafață utilă casă 110 mp, suprafață totală casă 143 mp, utilități complete, nemobilată, la preț 146.895 euro, de la 202.300 euro.

Produse cu cel mai mic preţ din an la eMAG

Din oferta eMAG de Black Friday vor face parte și aceste produse, care vor avea cel mai mic preț din 2022:

Descoperă și ce aragaze sunt la ofertă de Black Friday 2022 și ce frigidere au prețuri imbatabile de Black Friday

Cât costă livrarea la eMAG de Black Friday 2022

Anul acesta, eMAG va livra din centrul logistic al viitorului, păstrând neschimbat prețul livrării, 9,99 de lei, în ciuda creșterii prețurilor la energie și carburant, se arată într-un comunicat eMAG. Clienții care vor să se bucure de oferte fără grija costului de transport pot achiziționa un abonament Genius pe un an de zile, în perioada 7-13 noiembrie, și primesc patru vouchere în valoare de 25 de lei în cele patru aplicații de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful.

De asemenea, clienții eMAG au la dispoziție soluții de plată flexibile și pot achita în patru rate prin contul eMAG/My Wallet pentru ​produsele pe care le achiziționează în ziua de Black Friday, dar și soluții de finanțare cu până la 40 de rate fără dobândă prin cardurile bancare.

Când ajung comenzile de la eMAG de Black Friday 2022

Cei care fac astăzi cumpărături la eMAG trebuie să aibă puțină răbdare până vor intra în posesia produselor. Retailer-ul anunță clienții, după achizționarea produselor, că acestea vor fi livrate până pe data de 25 noiembrie.

De menționat este că și clienții eMAG Genius vor primi comenzile tot în următoarele 15 zile. În afara perioadei de Black Friday, clienții eMAG Genius beneficiază de livrare rapidă aceeaşi zi, pentru comenzile plasate până la ora 12:00 sau cel mai târziu a doua zi după această oră.

Cele mai bune oferte la haine de Black Friday



Black Friday 2022 la Fashion Days a început mai devreme, pe noiembrie. Mii de articole de încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii de la unele dintre cele mai cunoscute branduri din lume pot fi cumpărate la reducere. Vezi ofertele Fashion Days!

Produse sub 60 de lei de Black Friday 2022 la Fashion Days



Bluza de bumbac cu dungi Ray Mango- 59,99 lei

Blugi skinny cu talie inalta Cotton On- 59,99lei

Bluza cu decolteu in V si model in dungi Minerva Mango– 59,99 lei

Fusta mini cu model houndstooth Grazita Mango– 59,99 lei

Pulover lejer cu maneci cazute DeFacto – 59,99 lei





Cele mai bune oferte de Black Friday 2022

Ofertele Fashion Days de Black Friday 2022 sunt deja active și au reduceri consistente! Sunt disponibile acum și reducerile la Altex şi Media Galaxy de Black Friday.

Cauți mai multe reduceri la electronice şi electrocasnice? Vezi care sunt ofertele la Flanco de Black Friday 2022.

Ai un buget limitat, dar dorești un telefon nou? Vezi o selecție de telefoane ieftine sub 1.000 de lei de Black Friday 2022.

Vrei ceva pentru casă? O canapea extensibilă de la Vivre sau un multicoocker ar putea fi alegerea perfectă.

Nu uita să te relaxezi înaintea tuturor comandându-ți online un televizor 4k Ultra HD, un televizor OLED sau un laptop performant. Sunt gata de livrare!

Şi Miele, cel mai mare producător mondial de echipamente și electrocasnice premium, anunță reduceri, de până la 29% în campania de Black Friday 2022. Anul acesta, reducerile vor fi disponibile în perioada 11 – 30 noiembrie și includ cele mai căutate electrocasnice de către consumatori din categoriile mașini de spălat, uscătoare de rufe, espressoare și aspiratoare.

Campania de Black Friday va fi activă atât online, pe shop.miele.ro/produs/promo, cât și în cele opt Miele Experience Centers, unde clienții au posibilitatea de a testa o parte dintre electrocasnicele de care sunt interesați sau în rețeaua de magazine partenere de la nivel național. În magazinul online, reducerile vor fi active începând cu 11 noiembrie, ora 00:01.

Promenada Mall și Mega Mall București anunță, de asemenea, startul campaniei Black Friday de senzații, cel mai mare eveniment de reduceri din an. Clienții se vor bucura de oferte speciale și reduceri de prețuri de până la 50% în magazinele preferate, dar și de premii și extra beneficii garantate pentru clienții care își instalează aplicația SPOT.

La Promenada Mall și Mega Mall București, campania de Black Friday se va desfășura pe parcursul

weekendului 11-13 noiembrie.

Banca UniCredit oferă de Black Friday 2022 cont curent cu zero costuri pe viață pentru persoanele fizice și zero costuri timp de un an la Pachetul GeniusIMM de la UniCredit Bank și dobândă fixă de 6,99% pe an la Creditul de Realizări Personale de la UniCredit Consumer Financing.

UniCredit marchează BlackFriday cu oferte speciale pentru clienții persoane fizice și persoane juridice cu cifra de afaceri anuală de maximum 1 milion de euro, oferte care vor putea fi accesate exclusiv pe data de 11 noiembrie 2022 între orele 09:00 – 17:00. Campania are un număr limitat de oferte, disponibile exclusiv online pe site-ul www.unicredit.ro/blackfriday și în condițiile Campaniei Black Friday.

Recomandări pentru un Black Friday în siguranţă

Black Friday este un bun prilej de a-ţi achiziţiona produsele dorite la preţuri foarte bune, poate chiar să reuşeşti să cumperi un chilipir. Dar trebuie să ţii cont că există pericolul să te păcăleşti, să „îţi iei ţeapă”, cum se mai spune. E drept că, de la an la an, comercianţii neserioşi sau promoţiile mincinoase se reduc ca număr, dar nu dispar. De aceea e bine să fii puţin atent, informat şi vigilent ca să eviţi o „ţeapă” şi nu ar strica să ţii cont de câteva sfaturi.

În acest sens, trebuie să ştii că magazinul (comerciantul) este obligat, potrivit ANPC, să informeze corect și complet cumpărătorii. Pe site-ul comercianuluitrebuie publicate o serie de informații:

Datele de identificare (denumirea, adresa poștală și electronică, numărul de telefon, numărul de înregistrare în registrul societăților comerciale și cel de înregistrare fiscală etc);

Caracteristicile esențiale ale produsului;

Prețul cu toate taxele incluse;

Cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

Modalitățile de plată și de livrare;

Perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului.

Este bine să urmăreşti din timp produsul dorit, să te informezi cu privire la preţul acestuia în perioada dinaintea Black Friday, ca să fii sigur că îl vei cumpăra cu o reducere adevărată. Poţi folosi un comparator de preţuri (extensia Pricy pentru browser, de exemplu), este foarte util în această situaţie, pentru că îţi oferă evoluţia preţului pe o lungă perioadă de timp.

De asemenea, e bine să cumperi doar ceea ce îţi doreşti cu adevărat, ceea ce îţi este util şi să nu faci achiziţii doar pentru că un produs are un preţ care ţi se pare atractiv. În acest caz, cel mai probabil nu vei folosi acel produs şi ai cheltuit bani inutil.

Nu uita că poţi returna produsele cumpărate online în termen de cel puţin 14 zile (cu unele excepţii), fără a oferi nicio explicaţie pentru decizia ta.

Potrivit ANPC, în cazul returnării produsului, cumpărătorul își poate primi suma de la comerciant în termen de 14 zile de la primirea produsului.

Comerciantul trebuie să ramburseze toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea cumpărătorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a cumpărătorului.

Rambursarea se face folosind aceleași modalități de plată precum cele folosite de cumpărător pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina cumpărătorului plata de comisioane în urma rambursării.

ANPC avertizează că preţul redus al unui articol oferit de un comerciant trebuie să fie inferior prețului de referință. Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.

ANPC mai transmite că, pentru siguranţa contului tău, când doreşti să achiziţionezi online cu plata prin card bancar, este indicat să cauţi „https” în adresa URL şi o pictogramă de lacăt în bara de adrese. Acestea semnalează că site-ul este conceput pentru a fi sigur. În cazul plăţilor făcute cu cardul, să nu transmiţi niciodată codul PIN din 4 cifre al cardului şi parole bancare, dacă primeşti orice corespondenţă care pare a fi de la comerciant şi prin care ţi se solicită acest lucru.

De asemenea, pentru a avea un Black Friday cât mai reușit, eMAG le recomandă clienţilor următoarele:

Să completeze datele în contul de client eMAG;

Să instaleze aplicația și să activeze notificările;

Să adauge în lista de „favorite” produsele pe care le doresc;

Să salveze cardul în cont, pentru plată rapidă, în siguranță;

Să își activeze abonamentul Genius;

Să salveze easeybox-ul în contul de client;

Să se aboneze la newsletter.

