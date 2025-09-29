Coaja uscată de mandarine din Xinhui, China, a devenit un produs de lux extrem de valoros. Potrivit jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International, prețul pentru jumătate de kilogram din acest fruct poate ajunge la aproape 9.000 de euro.

Xinhui, un cartier obișnuit din orașul Jiangmen, provincia Guangdong, produce de secole aceste coji de mandarine uscate, numite „chenpi”. Mirosul lor este asociat cu bogăția pentru localnici.

Procesul de producție

Chenpi se usucă la soare timp de cel puțin trei ani. Există mai multe varietăți, de la coji verzi culese înainte de coacere, până la coji roșii complet coapte în decembrie.

Solul și apa din regiune conferă mandarinelor o calitate unică.

Utilizări și beneficii

Odinioară rezervate împăratului și împărătesei în Orașul Interzis, chenpi sunt acum folosite în bucătăria sud-chineză și în medicina tradițională. Se crede că ajută la digestie, sănătatea respiratorie și tensiunea arterială.

Acesta conține uleiuri esențiale, flavonoide și fibre dietetice care îi conferă multiple beneficii pentru sănătate.

Beneficiile Chenpi pentru organism includ:

Are potențial antiviral și antivârstnic, conform unor studii;

Susține digestia și ameliorează dispepsia (indigestia);

Are proprietăți antiinflamatorii și poate ajuta la reducerea inflamației căilor respiratorii;

Conține antioxidanți care luptă împotriva stresului oxidativ;

Poate contribui la reglarea nivelului de trigliceride și prevenirea obezității;

Susține echilibrul microbiotei intestinale, ajutând la sănătatea digestivă. Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Prețuri record

„Un kilogram de kora din 1968 a fost vândut la o licitație din Hong Kong pentru peste 9.000 de euro, în timp ce jumătate de kilogram de chenpi vechi de 50 de ani valorează astăzi aproape 8.900 de euro”, au scris jurnaliștii Blic.

Valoarea totală a acestei industrii este estimată la aproape 3 miliarde de euro. Asemeni vinului bun, cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai valoroase. În Xinhui, mirosul mandarinelor este literalmente aur.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE