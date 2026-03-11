Video: Marin Dumitru / Libertatea.

Ciprian Ciucu: „Leacuri băbești sau vrăjitorești sunt promovate la rang de știință”

Într-o discuție cu Denisa Macovei, jurnalistă Libertatea, primarul general al Municipiului București a explicat de ce consideră că medicii ar trebui să aibă o prezență semnificativă în mediul online, într-o perioadă în care toată lumea se informează de pe rețelele de socializare:

„Este esențial. Astăzi foarte mulți oameni se informează din mediul online, de pe rețelele de socializare și vedem că foarte multe pseudoștiințe sau pur și simplu baliverne, leacuri băbești sau vrăjitorești sunt promovate la rang de știință.

Dacă cei care au studiat ani și ani de zile și au investit toată viața lor în a cerceta, în a se educa pe ei înșiși, nu sunt prezenți acolo, oamenii îi vor crede pe ceilalți și își vor face singuri foarte mult rău.

Ce este esențial e ca toate aceste mesaje de dezinformare care sunt prezente permanent în mediul online să fie combătute de specialiști, oameni care sunt bine pregătiți în domeniul lor, care inspiră încredere și pe care trebuie să-i credem.”

România, țara celor care cred în vrăjitoare

Ultimul studiu INSCOP arată că 3 din 4 români cred în noroc, vrăjitoare, spirite, fantome ori sunt convinși că data nașterii poate prezice evenimentele din viața reală. Totodată, sunt mulți români care cred în diverse conspirații.

Șapte din 10 români sunt de părere că nu pot reuși în viață, fără noroc, crezând în obiecte sau semne care le apar în cale. Numărul norocos este talisman pentru mai bine de 30% dintre români. Totodată, 25% dintre români cred că norocul poate fi schimbat dacă evită pisica neagră, nu se întorc din drum și sunt atenți la semne în zilele de 13 ale lunii care pică marțea sau vinerea.

Studiul mai arată că cei mai superstițioși sunt tinerii de până în 29 de ani. 42% dintre ei spun că horoscopul prezice corect evenimente din viață.

