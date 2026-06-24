Ce este un gard solar

Un gard solar este un gard în care sunt montate panouri fotovoltaice verticale. Acestea pot înlocui parțial sau total un gard clasic ori pot fi instalate pe un gard existent, în funcție de sistem. Unele modele folosesc panouri bifaciale, adică panouri care pot capta lumina pe ambele fețe. Compania germană Next2Sun, specializată în astfel de sisteme verticale, susține că acest tip de montaj poate produce mai mult dimineața și seara, când soarele lovește panourile din lateral.

Gardurile solare sunt folosite deja în gospodării, dar și în ferme, spații comerciale, depozite, parcuri de afaceri sau zone cu perimetre lungi, unde gardurile există deja și pot fi transformate în surse de energie.

Cât curent poate produce un gard solar de 10 metri

Randamentul depinde de lungimea gardului, de poziție, de umbră și de tipul panourilor. Potrivit Bluetti Power, în condiții bune, un gard solar poate produce între 100 și 150 de wați pentru fiecare metru liniar. Asta înseamnă că un gard de 10 metri poate ajunge la o putere de aproximativ 1-1,5 kilowați. Dacă are aproximativ cinci ore de soare puternic pe zi, un astfel de sistem poate produce între 5 și 7,5 kilowați-oră pe zi.

Nu este suficient, în cele mai multe cazuri, pentru a alimenta singur o locuință întreagă. Dar poate acoperi o parte din consumul zilnic, de exemplu pentru un frigider eficient, un televizor, internet, iluminat sau alte consumuri mici.

Avantajul principal: folosești un spațiu care oricum există

Marele avantaj este că gardul există deja sau trebuie oricum construit. În loc să fie doar o barieră între proprietăți, poate produce și energie. Pentru oamenii care au acoperișuri mici, umbrite, orientate prost sau prea vechi pentru o instalație fotovoltaică, gardul poate deveni o variantă alternativă.

Apar gardurile solare pentru case. Cât curent poate produce un gard de 10 metri și care sunt dezavantajele
Imagine generată cu AI

Un alt avantaj este că montajul poate fi mai simplu decât pe acoperiș. Nu este nevoie, în toate cazurile, de schele sau lucrări complicate la înălțime. În plus, sistemul poate fi extins treptat. Proprietarul poate începe cu o porțiune de gard și poate adăuga mai multe panouri în timp.

Dezavantajul: panourile verticale produc mai puțin decât cele de pe acoperiș

Gardurile solare au însă și limite clare. Panourile montate vertical captează, de obicei, mai puțină lumină decât cele puse pe acoperiș, la un unghi bun față de soare. Asta înseamnă că un gard solar nu trebuie văzut ca o soluție magică prin care casa devine independentă energetic. Este mai degrabă o completare, nu un înlocuitor perfect pentru un sistem fotovoltaic clasic.

Contează foarte mult și locul în care este montat. Dacă gardul este umbrit de copaci, clădiri sau alte construcții, producția scade. La fel, dacă orientarea nu este bună sau dacă panourile se murdăresc repede.

Cât costă și în cât timp se amortizează

Prețul diferă mult în funcție de sistem, lungime, tipul panourilor, design și montaj. Next2Sun spune că sistemele fotovoltaice verticale pot porni de la câteva sute de euro, dar costurile pot crește dacă proprietarul vrea un gard cu aspect mai natural sau o soluție complet integrată. Totuși, gardurile solare folosesc panouri bifaciale, care captează lumina pe ambele fețe, și sunt ideale pe axa Nord-Sud, producând energie dimineața și seara, exact când consumul într-o casă este cel mai mare.

Compania susține că investiția se poate amortiza în aproximativ 8 ani, în funcție de prețul energiei, consumul gospodăriei și producția sistemului.

Unde ar putea fi utile

Gardurile solare pot fi interesante pentru case cu grădini lungi, ferme, depozite, școli, aeroporturi, centre logistice sau clădiri publice cu perimetre mari. În astfel de locuri, gardurile există deja și ocupă suprafețe importante. Dacă sunt transformate în instalații fotovoltaice, pot produce curent pentru consumul de la fața locului. Pentru o gospodărie obișnuită, soluția poate fi utilă mai ales dacă proprietarul nu poate monta panouri pe acoperiș sau vrea o sursă suplimentară de energie.

Înainte de instalarea unui gard solar, proprietarii trebuie să verifice mai multe lucruri. Contează dacă gardul este umbrit, ce orientare are, cât spațiu este disponibil, cât de solidă este structura și dacă panourile pot fi conectate legal și sigur la instalația electrică a casei.

În unele zone pot exista reguli urbanistice, restricții de înălțime, condiții pentru garduri sau cerințe speciale dacă imobilul se află într-o zonă protejată. De asemenea, este important ca sistemul să fie montat de specialiști, mai ales dacă energia produsă ajunge în instalația electrică a locuinței sau în rețea.

Gardurile solare arată cât de repede se schimbă piața energiei verzi. Pe măsură ce panourile fotovoltaice se ieftinesc, oamenii caută locuri noi unde să le monteze: pe acoperișuri, pe balcoane, pe fațade, pe țigle și acum pe garduri.

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