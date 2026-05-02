Locuința are 10 metri pătrați, din care doar 8 sunt utili

La doar câțiva pași de Palazzo Vecchio, în centrul Florenței, o garsonieră de aproximativ 10 metri pătrați, dintre care doar 8 metri pătrați utili, este oferită spre vânzare pentru 115.000 de euro.

Locuința se află la etajul al patrulea al unei clădiri istorice și este descrisă de agenția imobiliară drept un „miniapartament fermecător”, ideal pentru cei care caută un punct de sprijin în oraș sau o investiție care să genereze venituri, relatează publicația Corriere Adriatico.

Proprietatea este pe două niveluri, unite printr-o scară în spirală foarte îngustă, la nivelul inferior aflându-se o chicinetă dotată cu plită cu inducție și un minibar.

Spațiul este atât de mic, încât ușa de la intrare ajunge aproape de chiuvetă atunci când este deschisă. La etaj este zona de dormit, cu un pat de o persoană și o baie minusculă, delimitată de pereți din sticlă, toaleta și celelalte obiecte sanitare fiind amplasate într-un spațiu de aproximativ un metru pătrat.

Garsonieră mai mică decât un loc de parcare

Deși suprafața este mai mică decât a unui loc de parcare obișnuit, proprietarii susțin că garsoniera este înregistrată oficial ca locuință civilă, în urma unei compartimentări autorizate.

Totuși, utilizarea ei este limitată de normele locale. Poate fi închiriată pe termen lung, însă nu poate fi folosită în prezent pentru închirieri turistice de tip Airbnb, deoarece regulamentul local impune o suprafață minimă de 28 de metri pătrați pentru acest tip de activitate.

Recent, în Germania, o garsonieră din München de doar 30,41 de metri pătrați a fost scoasă la vânzare pentru aproape un milion de euro. Iar la sfârșitul anului trecut, tot în München, un apartament de lux a stabilit un record de preț pe piața imobiliară germană. Situat în cartierul Gärtnerplatz, penthouse-ul din fostul complex „The Seven” a fost scos la vânzare pentru suma de 18,7 milioane de euro.

