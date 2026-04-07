De multe ori, pasiunea pentru gătit începe cu ingrediente proaspete, dar se menține cu o organizare impecabilă. Între 1 aprilie și 26 mai 2026, magazinele PENNY devin destinația preferată pentru cei care vor să-și doteze bucătăria cu noua colecție Vivess, o ediție specială creată pentru a face pregătirea meselor mai ușoară și mai rapidă.

Ce conține colecția Vivess și cum poți obține reducerile?

Gama este variată și acoperă toate nevoile unei bucătării moderne:

Caserole de diverse dimensiuni pentru o depozitare sigură.

pentru o depozitare sigură. Vase de sticlă versatile, ideale atât pentru gătitul la cuptor, cât și pentru păstrarea alimentelor.

versatile, ideale atât pentru gătitul la cuptor, cât și pentru păstrarea alimentelor. Răzătoare multifuncțională și tocător electric, ajutoarele perfecte pentru a tăia timpul petrecut cu pregătirea ingredientelor.

Mecanismul este simplu și accesibil: la fiecare 20 de lei cheltuiți, primești 1 punct de loialitate. Dacă ești vânător de oferte, produsele din promoțiile săptămânale îți aduc extra puncte. Odată ce ai strâns 5 puncte, beneficiezi de o reducere de 50% față de prețul standard pentru orice produs din colecția Vivess.

Pont: Dacă folosești PENNY Card, punctele se dublează automat pe bonul fiscal și în aplicație, deci ajungi mult mai repede la reducerile dorite!

Un produs cumpărat = O șansă la educație

Dincolo de avantajele practice din bucătărie, această campanie are o puternică componentă socială. PENNY continuă parteneriatul cu World Vision România pentru a susține cauza „Vreau în clasa a 9-a”.

În România rurală, trecerea de la gimnaziu la liceu este o barieră peste care mulți copii nu pot trece din motive financiare. Prin această inițiativă, 70 de elevi din 6 județe sunt ajutați să-și continue studiile pe parcursul celor 4 ani de liceu. Practic, fiecare produs Vivess achiziționat de tine înseamnă o mână de ajutor întinsă unui tânăr care își dorește să învețe. Este modul prin care cumpărăturile zilnice se transformă în investiții în viitorul comunității.

Pregătește lista și fă bine!

Procesul este unul fluid: îți faci lista de cumpărături obișnuită, mergi în cel mai apropiat magazin PENNY, aduni punctele (nu uita să scanezi cardul!) și pleci acasă cu produse de calitate care îți vor ușura viața la cratiță.

Nu rata perioada campaniei! Produsele sunt disponibile doar până pe 26 mai 2026, în limita stocului disponibil.

Pentru mai multe detalii despre colecție și regulament, accesează landing page ul campaniei.

Foto: PENNY

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE