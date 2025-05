Marian Crăciun, Mihaela Tomescu, Laura Antonov, Andra Ilias, Mădălina Stroescu, Elena Popa, Genoveva Jabar, Andreea Pucca, Anna Maria Alexandru, Iulian Lupu și Ioana Zamfir s-au numărat printre cei care au condimentat evenimentul cu idei proaspete și multă creativitate. Fiecare a adus în farfurie o notă personală, contribuind la o experiență culinară plină de savoare, culoare și inspirație.

Totul capătă savoare în bucătărie atunci când ai la îndemână instrumentele potrivite

Performanța în bucătărie începe cu instrumentele potrivite, iar gătitul are cu totul altă dinamică atunci când tehnologia lucrează în favoarea ta. La Food Experience by The Trends, nu a fost doar despre rețete, ci și despre good vibes și alegeri inspirate, iar fiecare preparat a prins contur printr-un amestec de creativitate și intuiție culinară. Gorenje a pus la dispoziția participanților electrocasnice concepute să optimizeze fiecare etapă a gătitului. Fie că a fost vorba de mixat ingrediente, tocat rapid sau obținut texturi perfecte, cei 11 creatori de conținut au gestionat cu ușurință fiecare etapă din bucătărie, folosind:

Mixerul de mână , ideal pentru spume și creme aerate

, ideal pentru spume și creme aerate Blenderul cu patru trepte de viteză , versatil și puternic

, versatil și puternic Mini tocătorul , perfect pentru mixuri rapide

, perfect pentru mixuri rapide Robotul de bucătărie , eficient în sarcinile complexe

, eficient în sarcinile complexe Mixerul vertical cu zece viteze, pentru control și precizie

cu zece viteze, pentru control și precizie Grătarul electric , esențial pentru un gust desăvârșit, indiferent de spațiu

, esențial pentru un gust desăvârșit, indiferent de spațiu

Astfel, participanții au pregătit un dejun cu accente mediteraneene, care a inclus sardine la grill cu ulei de măsline și lămâie, hummus în trei variante, doradă la cuptor, salate proaspete și un bundt cake aromat cu ulei de măsline și lămâie. Fiecare rețetă a fost gândită pornind de la funcționalitățile aparatului utilizat, iar rezultatul a fost un meniu divers, echilibrat și plin de personalitate. Aromele autentice, alături de eficiența în pregătire, au conturat o experiență culinară completă, în care Gorenje a fost partenerul de încredere în fiecare etapă.

La final, cei 11 creatori de conținut au participat și la un joc tip challenge, care le-a pus la încercare creativitatea, iar 3 dintre aceștia, câștigătorii, au fost recompensați cu electrocasnice Gorenje: un blender B1400BE, un mixer vertical HBX1000EB și un robot de bucătărie din colecția Retro, MMC1000RL.

Gorenje – 75 de ani de inspirație în bucătărie

Gorenje este prezent de zeci de ani în case din întreaga lume, iar anul acesta sărbătorește 75 de ani de idei bune pentru bucătărie, de la design practic, la soluții care fac gătitul mai simplu și mai plăcut, transformând orice casă în „acasă”. La Food Experience by The Trends, aniversarea a fost marcată exact așa cum trebuie: cu rețete delicioase, oameni pasionați de gust și o atmosferă relaxată, în mijlocul naturii.

Sursa foto: Gorenje

