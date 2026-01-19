Organizat în comun de Danemarca, Suedia și Norvegia, turneul final va pune în valoare handbalul de elită, dar și pasiunea binecunoscută a țărilor nordice pentru acest sport, oferind cadrul ideal pentru o nouă ediție spectaculoasă a competiției.

Elita handbalului european, la start

Desfășurat în perioada 15 ianuarie – 1 februarie 2026, EHF EURO Masculin reunește 24 de echipe naționale care vor concura pentru supremația continentală. Foști campioni, aspiranți la titlu și unii dintre cei mai valoroși jucători ai momentului vor da tot ce-i mai bun pe teren, într-un turneu care se anunță de neratat.

Istoria competiției arată clar nivelul extrem de ridicat al întrecerii: de la prima ediție a EHF EURO Masculin, doar câteva națiuni au reușit să cucerească trofeul. Fiecare ediție aduce însă noi surprize și aceeași întrebare care se află pe buzele tuturor: cine va reuși să se impună de această dată?

Favoriții, sub presiunea unei noi șanse de câștig

Națiuni cu tradiție în handbal, precum Danemarca, Suedia, Franța, Germania sau Spania, au scris istoria Campionatului European, însă fiecare ediție e imprevizibilă. Diferențele dintre echipe sunt tot mai mici, iar EHF EURO Masculin 2026 se anunță un turneu extrem de disputat.

În acest context, Federația Română de Handbal a anunțat recent lotul de 18 jucători pe care selecționerul George Buricea îl va avea la dispoziție pentru turneul final. Naționala României va aborda competiția cu un lot în care se regăsesc șase jucători de la campioana României, Dinamo București.

România evoluează în Grupa B, în meciuri cu Portugalia (16 ianuarie), Danemarca (18 ianuarie) și Macedonia de Nord (20 ianuarie) desfășurate la Herning, în Danemarca.

Gorenje, alături de handbalul de top

Pentru Gorenje, statutul de Partener Oficial al EHF EURO Masculin 2026 confirmă o prezență solidă și constantă alături de cel mai înalt nivel al handbalului european, aliniată cu angajamentul său pe termen lung față de performanță, excelență și fanii sportului.

Perfecțiune pe teren, confort acasă

Handbalul este un sport al preciziei, totul fiind decis, în final, de mâinile jucătorilor. Acasă, însă, Gorenje are grijă ca mâinile tale să se poată odihni.

Cu electrocasnice proiectate intuitiv și tehnologii avansate, Gorenje simplifică activitățile zilnice din gospodărie printr-o singură atingere, oferind performanță fiabilă și rezultate de excepție. Astfel, îți rămâne mai mult timp să urmărești meciurile, să-ți susții echipa favorită și să petreci momente de calitate alături de familie și prieteni.

Un parteneriat construit în timp

Gorenje s-a asociat de mulți ani cu handbalul de elită. Din 2017, odată cu debutul parteneriatului cu EHF Champions League, brandul a susținut constant competițiile de top din handbalul european.

După implicarea în edițiile EHF EURO din 2018, 2020, 2022 și 2024, Gorenje își continuă angajamentul în calitate de Partener Oficial al EHF EURO Masculin 2026. Această colaborare pe termen lung reflectă valorile comune ale brandului și ale handbalului de cel mai înalt nivel: excelență, performanță și respect pentru fani.

În calitate de Partener Oficial, Gorenje privește cu entuziasm spre EHF EURO Masculin 2026, gata să împărtășească emoția competiției și să susțină momente memorabile, atât pe teren, cât și acasă.

Foto: Gorenje

