Gozo – Insula care pare desprinsă dintr-o poveste

Totul începe cu drumul. Din Malta, iei feribotul și, în mai puțin de o oră, ajungi într-un loc care nu seamănă cu nimic din ce-ai mai văzut. Gozo te întâmpină cu dealuri verzi, sate vechi și un aer de vacanță eternă.

Ramla Bay – plaja cu nisip roșu și legende vechi

Primul popas e Ramla Bay – o plajă cu nisip arămiu, aproape roșcat, cum nu vezi nicăieri altundeva în Europa. Se spune că aici a locuit Calypso, nimfa care l-a ținut captiv pe Ulise. Adevărat sau nu, e ceva magic în aer – și în liniștea care te înconjoară, chiar și în plin sezon.

Blue Hole – oglinda tăcută a mării

Pe partea vestică a insulei, natura a desenat una dintre cele mai spectaculoase formațiuni subacvatice: Blue Hole. Un tunel natural, adânc și limpede, perfect pentru scufundări sau pur și simplu pentru admirat. Stâncile din jur sunt colțuroase, dramatice – un fel de coastă a Amalfi-ului, dar mai discretă, mai secretă.

Citadella – locul unde istoria se aude sub pașii tăi

Citadella – locul unde istoria se aude sub pașii tăi
Citadella
Ajungi apoi în Victoria (numită și Rabat de localnici), capitala insulei. În mijlocul orașului, se ridică Citadella – o fortăreață medievală din care poți vedea întreaga insulă, până la mare. Zidurile păstrează urmele vremurilor grele, dar și ale sărbătorilor de altădată. Aici, orice colț pare că are o poveste.

Ġgantija – temple mai bătrâne decât piramidele

Da, ai citit bine. Pe Gozo există temple megalitice mai vechi decât piramidele din Egipt sau Stonehenge. Se numesc Ġgantija și, când stai în fața lor, simți un amestec de mirare și recunoștință. Cum au reușit oamenii de acum 5.000 de ani să construiască așa ceva? Nu știm. Dar ne bucurăm că au făcut-o.

Dwejra și Inland Sea – locul unde te simți mic în fața naturii

Dwejra și Inland Sea – locul unde te simți mic în fața naturii
Dwejra

La Dwejra, stâncile au fost cioplite de vânt și apă într-un peisaj ireal. Aici era cândva celebra Fereastră Albastră (Azure Window), dar chiar și după prăbușirea ei, zona a rămas impresionantă. Poți face o plimbare cu barca printr-un tunel de stâncă spre Inland Sea – o lagună ascunsă, legată de mare doar printr-o deschizătură îngustă.

Viața simplă din satele gozitane

Viața simplă din satele gozitane
Għarb

Și poate că cel mai frumos lucru pe care îl poți face în Gozo e… să nu faci nimic. Să te plimbi pe ulițele liniștite din satele Munxar, Għarb sau Xagħra. Să bei o cafea la o masă de piatră. Să mănânci brânză locală cu roșii coapte în soare. Să te uiți cum trece ziua, fără grabă.

Gozo nu e o destinație. E o stare de spirit

E locul în care nu trebuie să bifezi obiective, ci să respiri. Să asculți. Să simți.

Fie că ajungi pentru o zi sau rămâi o săptămână, Gozo îți rămâne în minte ca o promisiune: că există, totuși, un colț de lume unde totul e încă simplu, curat și frumos.

Foto: VisitMalta

